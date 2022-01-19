В Киеве перевернулось BMW, авто ехало на летней резине – фото

Вечером, 18 января, в Киеве перевернулся автомобиль BMW. Авария произошла на проспекте Гонгадзе, 24 (Подольский район).

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Известно, что водитель не справился с управлением и задел островок безопасности. В результате авто подкинуло. Сообщают что BMW проехало еще около ста метров и перевернулось.

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Водитель отделался испугом, так как был пристегнут. Он был трезв.

Как рассказали очевидцы, причиной аварии стала летняя резина.

Ранее Realist.online сообщал, что в Киеве легковушка столкнулась с трактором.