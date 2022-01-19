Как правильно окунаться на Крещение (видео)

Если поблизости нет обустроенных мест для крещенских погружений – можно набрать даже ванную

Сегодня в Украине будет отмечен один из важнейших религиозных праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день люди отправятся в водоемы, чтобы погрузиться в ледяную воду. Чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться.

Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено 840 спасательных постов со средствами спасения людей на воде, а на дежурстве находятся более 2 тыс. 700 спасателей ГСЧС и 510 единиц техники.

В свою очередь, представители духовенства отметили, что необязательно рисковать жизнью, если вблизи нет обустроенных мест для крещенских погружений – можно набрать даже ванную. А ведь на первом месте должна быть безопасность.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасного празднования:

погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

погружаться лучше всего по шею, не замочив голову во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду, старайтесь быстро добиться нужной вам глубины, но не плавайте;

не находитесь в проруби более 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические перила, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избегания возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай или компот.

Заботьтесь о своей жизни и жизни своих родных, соблюдайте правила поведения на водоемах во время Крещения и при опасности немедленно звоните в Службу спасения по номеру «101»!