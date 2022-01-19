Как правильно окунаться на Крещение (видео)

Если поблизости нет обустроенных мест для крещенских погружений – можно набрать даже ванную
фото: dsns.gov.ua
Сегодня в Украине будет отмечен один из важнейших религиозных праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день люди отправятся в водоемы, чтобы погрузиться в ледяную воду. Чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться.
Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено 840 спасательных постов со средствами спасения людей на воде, а на дежурстве находятся более 2 тыс. 700 спасателей ГСЧС и 510 единиц техники.
В свою очередь, представители духовенства отметили, что необязательно рисковать жизнью, если вблизи нет обустроенных мест для крещенских погружений – можно набрать даже ванную. А ведь на первом месте должна быть безопасность.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасного празднования:
- погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;
- перед купанием необходимо разогреть тело;
- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
- погружаться лучше всего по шею, не замочив голову во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
- при входе в воду, старайтесь быстро добиться нужной вам глубины, но не плавайте;
- не находитесь в проруби более 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;
- если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
- при выходе не держитесь непосредственно за металлические перила, используйте сухое полотенце;
- после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и избегания возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай или компот.
Заботьтесь о своей жизни и жизни своих родных, соблюдайте правила поведения на водоемах во время Крещения и при опасности немедленно звоните в Службу спасения по номеру «101»!