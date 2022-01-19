Роксолана из «Великолепного века» Мерьем Узерли захотела все покинуть

Мерьем Узерли рассказала о своем состоянии. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Немецко-турецкая модель получила всемирную славу благодаря роли в сериале «Великолепный век», где девушка отыграла роль украинки Роксоланы и Хюррем султан. В последнее время она сделала перерыв в карьере, так как в январе 2021 года она стала мамой во второй раз, когда родила малышку Лили Кои. На ее официальной странице в социальной сети Instagram у нее более семи миллионов человек, которые лайкают и комментируют каждый ее пост.

18 января девушка опубликовала три фотографии в социальной сети. На одной из них девушка лежит с телефоном, а на двух других — стоит за шторой. Судя по подписи, все три снимка символизируют необходимость перерыва от публичной жизни.