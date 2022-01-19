Кому нельзя купаться на Крещение

Крещение – один из важнейших христианских праздников в году. Православные украинцы отмечают его так же пышно, как Рождество, Пасху или Троицу. Вот только формат празднования с каждым годом все больше напоминает народные гуляния, не имеющие отношения к вере. Шумные застолья, задорные ныряния в прорубь и дальнейшее распитие алкоголя «для согрева» преподносятся как чтение традиций, хотя, на самом деле, скорее оскорбляют смысл праздника и идут вразрез с народными обычаями.

Realist.online разбирался в том, как, с точки зрения церкви, следует отмечать Крещение, и что о праздничном «моржевании» думают врачи.

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История и позиция церкви

Далекие от христианского учения люди объясняют традицию окунания в прорубь тем, что именно таким образом в реке Иордан был крещен Иисус Христос. Кроме того, считается, что свяченая вода в этот день способна «смыть» все грехи и защитить от болезней. Последним аргументом в защиту крещенского «моржевания» становится отсылка к «многовековым обычаям».

В действительности, повсеместное распространение в Украине эта традиция получила около 30 лет назад. Наши предки не окунались в Иордан (прорубь в форме креста) со свяченой водой, так как считалось, что своим телом можно осквернить святыню. Более того, на протяжении недели после Крещения в реке даже не стирали, а воду из нее набирали впрок, чтобы пить, лечиться и умывать лицо при недомоганиях.

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То же касается и параллелей с крещением Иисуса. Во-первых, вода в Иордане в это время года составляет 12-16 С°. В ледяную воду Христа не окунали. Во-вторых, согласно Библии, Иисус сошел в воды Иордана не для очищения от личного греха (он был безгрешен), а для того, чтобы взять на себя грехи человечества и даровать нам через Крещение возможность обновиться и спастись, объясняют священнослужители.

«Традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения. Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было. Как грешные люди могут «подражать» Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно «подражают»? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, «подогреваться» спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду. И почему-то «обязательно нужно» погрузиться трижды и перекреститься перед погружением…», — говорится на официальной странице Православной Церкви Украины в Facebook.

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Вместо «моржевания» украинцам советуют отправиться в этот день в церковь, послушать службу, искренне раскаяться в совершенных грехах и исправиться, так как «смыть» их водой из проруби не получится.

Мнение врача

Абсолютным мифом является и убеждение, что ныряние в прорубь раз в году не может навредить здоровью, более того – способно даже оздоровить организм. По словам семейного врача Тараса Буланова, ныряние в ледяную воду всегда провоцирует резкий спазм сосудов всего организма. И если для сосудов в коже подобная тренировка полезна, так как является профилактикой гипертонии и способствует улучшению состояния кожи, то на другие органы она может действовать губительно.

«Людям, имеющим хронические заболевания почек, категорически противопоказано моржевание. Почечные артерии воспринимают такую нагрузку по-другому. Это несет урон здоровью. Как показывает практика, «моржей» со здоровыми почками практически нет. И, что самое важное, хроническая болезнь почек в большинстве случаев протекает почти бессимптомно и проявляется лишь на 3-4 стадии, когда человеку уже необходим гемодиализ», — говорит врач в комментарии Realist.online.

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Также Тарас Буланов не рекомендует окунаться в ледяную воду людям, имеющим ревматологические заболевания сосудов или системные болезни соединительной ткани. При ломкости сосудов или воспалительных процессах аутоиммунного характера, спазмы вследствие перепада температуры навредят здоровью.

Еще одна группа риска в части моржевания – дети. По словам медика, родителям не стоит путать регулярное закаливание с внезапным окунанием ребенка в прорубь.

«Для детей этот процесс является гораздо более стрессовым и травматичным, нежели для взрослых. Ныряние в ледяную воду сопровождается срывом адаптационных возможностей организма. При таком стрессе в первую очередь страдает иммунная система ребенка», — объясняет врач.

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По словам Тараса Буланова, любое закаливание будет полезным исключительно при грамотном подходе и систематическом применении. Заниматься моржеванием можно лишь в том случае, если вы контролируете состояние своего здоровья и следуете рекомендациям врачей.

«Если у вас нет проблем со здоровьем, и вы решили впервые окунуться в прорубь, начните готовиться к этому заранее. Минимум – за две недели. Именно столько времени потребуется для адаптации организма к низкой температуре», — советует медик.

Подготовкой может служить ежедневный контрастный душ, во время которого вы будете постепенно снижать температуру холодной воды и увеличивать длительность ее воздействия на кожу.

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Единственным верным убеждением крещенских «моржей» оказался принцип «нырять только в мороз». Ведь, чем ниже температура воздуха, тем меньше вероятности подхватить вирус, находясь среди большого количества людей. В то же время, шанс простудиться во время крещенского ныряния стремится к нулю.

«Теоретически вероятность переохлаждения при окунании существует, но на практике это происходит крайне редко. Разумеется, многое зависит от состояния здоровья и толщины подкожной жировой прослойки. Но организм в таких ситуациях включает защитные механизмы, в том числе – дрожь, и таким образом успешно переносит краткосрочный стресс», — сказал Тарас Буланов в комментарии Realist.online.

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