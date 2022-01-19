МАУ отменила два авиарейса из Киева

Авиакомпания Международные авиалинии Украины прекратила выполнение регулярных полетов по двум маршрутам из аэропорта Борисполь. Речь идет о рейсах в Грецию и Грузию, сообщает avianews.com

В частности, МАУ перестал летать сразу в два города – Афины и Тбилиси.

По данным онлайн-радара flightradar24.com, последний рейс из Киева в Афины совершили 11 января, а в Тбилиси – 16 января.

Впрочем, ближайшие даты в системе бронирования для рейсов из Киева в Тбилиси – 4 марта, Киев – Афины – 8 марта.

Причин такого решения могло быть немало, и точные станут известны только после того, как прессслужба авиакомпании предоставит комментарий, но, вероятно, ими могли стать:

Конкуренция со стороны других авиаперевозчиков на фоне пониженного спроса в зимний период.

Например, лоукостеры Ryanair и Wizz Air предлагают на этих маршрутах более низкие цены.

Кроме того, на линию Киев – Тбилиси выходят и украинские бюджетные авиакомпании – SkyUp и Bees Airline. И даже если стоимость билетов из МАУ будет одинакова, они предлагают более удобный продукт для пассажира. Речь идет о графике полетов.

Неудобный график для пассажиров

Так, пассажиры, купившие билеты МАУ из Киева в Тбилиси, прилетали в Грузию в час ночи и вылетали обратно в Украину в 7 утра. Такой график меньше подходил для прямых пассажиров.

В то же время SkyUp и Bees Airline предлагают на маршруте расписание, которое позволяет сэкономить как минимум одну ночь в отеле по сравнению с МАУ. А еще самые дешевые тарифы этих авиакомпаний предполагают перевозку большей ручной клади, чем МАУ.

Ранее Ryanair отменила 17 рейсов из Украины, запланированных на январь 2022 года. В компании подчеркнули, что в расписании возможны изменения, поэтому просят пассажиров следить за новыми сообщениями.

Ранее Wizz Air заявил, что отменяет 20 рейсов из Украины. Авиакомпания отменила рейсы в период с января по март 2022 года.

К слову, эксперты назвали самое выгодное время для покупки билетов.

Как известно, Wizz Air увеличит количество самолетов в Украине почти в три раза и запустит 26 новых рейсов.