Знаки Зодиака имеют свои цвета, которые приносят удачу

Оказывается, у каждого знака Зодиака есть цвет, который приносит им удачу. С ним все получается, и жизнь, в целом, налаживается. Астрологи рекомендуют использовать цвет удачи в гардеробе и интерьере, чтобы взять дело привлечения благополучия в свои руки.

Перечень цветов дала в своем Инстаграме «АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ».

Овен — красный

Красный цвет олицетворяет силу, борьбу. Он подходит только тем, кто смел, стремится к цели и не видит препятствий. Если вам не хватает энергии, сил, нужна удача — не важно в делах или любви — наденьте что-то красного цвета или добавьте в свой ансамбль красный аксессуар, помаду, галстук. Даже красный цветок — произведет нужный эффект.

Телец — синий

Цвет уверенности в себе, своих силах, респектабельности. Он помогает идти к цели, притягивает деньги и помогает восстановиться после тяжелого или длительного общения с людьми. Костюм, платье, пальто, диван в кабинете или шторы синего цвета — ваши источники силы и удачи.

Близнецы — желтый

Цвет солнца, цитрусов, лета. Он заряжает энергией и настраивает на позитив. С ним невозможно унывать, только двигаться вперед, знакомиться с новыми людьми и общаться. Кроме того, желтый цвет помогает быстрее усваивать новые знания и умения. Так что для Близнецов он станет верным помощником.

Рак — серебристый

Серебристый цвет и украшения из серебра — талисманы Раков. Этот цвет не только дарит энергию представителям этого знака, но и защищает их от любого негатива — бед, плохого настроения, завистников. Так что одежда, украшения, серебристый предметы в интерьере — ваши верные помощники.

Лев — золотой

Какой же еще цвет может дарить силы и энергию Львам, как не цвет самого ценимого металла в истории человечества. Ведь Львы любят все самое лучшее. Украшения из золота не только олицетворяют финансовый статус, но и накапливают в себе энергию. А золотистый цвет в интерьере и одежде будет приносить удачу Львам.

Дева — зеленый

Этот цвет не только успокаивает, но и дает подпитку природы, силы на восстановление и релаксацию. Для Дев зеленый цвет олицетворяет уют и комфорт, сдерживает трудоголизм. Так что зеленый цвет в интерьере Девам просто необходим.

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Весы — голубой

Цвет воды и неба, кислорода, кристально-чистый и прохладный. Он помогает Весам принимать решения, отбросив все лишнее, так чтобы в выигрыше остались именно они. Голубой цвет стимулирует ум и таланты представителей этого знака, давая возможность проявить себя во всей красе.

Скорпион — фиолетовый

Этот цвет улучшает сон, снижает уровень стресса и снимает напряжение. Он помогает Скорпионам прояснить ум, успокоить нервы и не дать эмоциям выплеснуться через край.

Стрелец — лавандовый

Этот цвет помогает представителям этого знака достигать поставленных целей. Лавандовый поможет в путешествиях и даст силы, поможет найти свой путь в жизни и находить ответы на возникающие вопросы.

Козерог — коричневый

Этот цвет помогает достигнуть максимальной сосредоточенности и концентрации внимания, когда это вам необходимо. Так что он незаменим в дизайне кабинета, рабочего уголка, при составлении офисного ансамбля. Это цвет финансовой выгоды, серьезного отношения и внимания.

Водолей — коралловый

Этот цвет усиливает здоровье и дарит гармонию. Он помогает успокоиться, расслабиться и уйти от негатива. Это цвет положительных эмоций и стабильности.

Рыбы — оливковый

Оливковый цвет поможет Рыбам уйти от стресса, окунуться в спокойствие, даст терпение и выносливость. Для Рыб — этот цвет вымостит дорогу к успеху, если носить его на себе или использовать в интерьере.

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