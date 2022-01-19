Раскрыты четыре секрета долголетия Елизаветы II

Британская королева Елизавета II в возрасте 95 лет все еще исполняет королевские обязанности и сохраняет активность благодаря некоторым секретам, пишет Express.

Как уточнили ученые, королева предпочитает простые обеды и ужины. По словам ее бывшего шеф-повара Даррена Макгреди, она ест блюда из рыбы или мяса с гарниром из овощей. Елизавета пытается не употреблять углеводы, такие как картофель и макароны, рассказал он.

Особенно строго она относится к вечеру. Повар привел пример, что типичным обедом для королевы является рыба – дуврская соле с увядшим шпинатом.

Еще одним секретом оказались четыре приема пищи: завтрак, обед, послеобеденный чай и ужин, в одно и то же время.

Кроме того, британская королева регулярно выполняет упражнения. Несмотря на то, что Елизавета II никогда не являлась любительницей фитнеса, в ее распорядке всегда были легкие физические упражнения.

Напомним, Букингемский дворец обнародовал программу празднования 70-летия правления Елизаветы II.

Ранее, Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его жене Кейт Миддлтон и призвала их прекратить летать на вертолетах.