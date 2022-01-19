Курс валют на 19 января

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 19 января 2022 года.
Курс доллара по сравнению с показателями во вторник, 18 января, немного вырос в цене и теперь составляет 28,41 гривен. Об этом сообщила пресс-служба официального регулятора.
Курс валют НБУ на 19 января
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
— 1 доллар США – 28,4101 гривен;
— 1 евро – 32,3406 гривны.
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Таким образом, курс доллара повысился в стоимости на 28 копеек, так же как и евро подорожал почти на 28 копеек.