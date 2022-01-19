Дешевые продукты исчезнут из АТБ. Сеть поставила ультиматум властям

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков отреагировал на распоряжение правительства по регулированию цен на продукты и товары, которым на период действия карантина установлен размер торговой надбавки на расширенный список социально-значимой категории продуктов. В список товаров были включены хлеб, масло, гречку, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, горючее.

«Постановление, не имеющее под собой серьезного обоснования, и тем более перспектив эффективной реализации. Установленная в документе планка наценки не более 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги», – написал Марков в Facebook.

Руководитель сети АТБ считает решение правительства дискриминационным для всей организованной розничной торговли, и такая ситуация вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования.

«Эта инициатива никак не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями и похожа на инструмент лоббирования. Уже на этом этапе постановление срочно требует дополнительных разъяснений и уточнений, как о механизме внедрения, так и о порядке ценообразования», – отметил гендиректор АТБ.

В целом рост цен на товары является результатом повышения отпускных цен со стороны производителей, которые платят в разы больше, чем газ и другие составляющие себестоимости.

«Производители сегодня вынуждены повышать цены из-за роста цен на энергоносители (газ), а также другие факторы, влияющие на формирование себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться», – добавил Марков.

В то же время под постом пользователи отмечают, что в скором времени продукты украинского производства будут заменены более дешевым импортом.

«Через это проходили Прибалтика, Словакия, Венгрия. Есть только один путь: прямые выгодные для страны контракты на энергоносители. Патриотизм! Покупать российский газ по 3200$ патриотически, а по 250$ нет», – написал один из комментаторов.

К слову, советник президента Олег Устенко, реагируя на подорожание продуктов питания, анонсировал введение продуктовых карт, которые будут действовать через приложение «Дія». Таким образом, власть будет пытаться поддержать наиболее уязвимые слои населения.