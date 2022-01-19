Повышение зарплаты медикам: в Минздраве рассказали, кто сколько будет получать

Так, зарплата не менее 20 000 гривен установлена для врачей профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
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К тому же заработная плата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование, как профессиональный младший бакалавр, специалист с начальным уровнем высшего медицинского образования, первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования; магистр медсестринства.
Будет ли касаться данное повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения?
Данное постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Медики, скриншот: YouTube
Стоит напомнить, что Кабмин установил лишь базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. Это означает, что медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. Однако, она не является фиксированной и может быть увеличена руководителем медучреждения.
Благодаря этим изменениям, больницы получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала зависит от руководителя учреждения, который решает куда и как тратятся деньги больницы.
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