Повышение зарплаты медикам: в Минздраве рассказали, кто сколько будет получать

Медики, скриншот: YouTube

Стоит напомнить, что Кабмин установил лишь базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. Это означает, что медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. Однако, она не является фиксированной и может быть увеличена руководителем медучреждения.

Благодаря этим изменениям, больницы получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала зависит от руководителя учреждения, который решает куда и как тратятся деньги больницы.

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