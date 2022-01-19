На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек (ФОТО)

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Эти невероятно милые фотографии, доказывают, что папочки способны на всё и даже больше ради своих малышек.
Папы способны пойти на многое, чтобы порадовать своих любимых маленьких принцесс. А отцам-одиночкам приходится вдвойне сложнее, ведь рядом нет мамы, которая бы заплела девочке косички или приготовила для неё праздничный торт…

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Отец-одиночка и его дочь в парке развлечений, одетые как фея и принцесса
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

2.

Этот папа никак не мог совладать с волосами дочери, поэтому отправился на курсы парикмахеров
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

3.

Моей дочке сегодня исполнилось четыре. Это моя первая попытка самому приготовить торт. Надеюсь, ей понравится
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

4.

Я — одинокий отец. Мой любимый цвет — зелёный. И моя дочь знает, как утешить меня после трудного дня на работе
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

5.

Мой друг Аарон стал отцом в 19 лет. Думаю, у него неплохо получается!
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

6.

Папа может выглядеть очаровательно, даже если он одет в костюм злодейки из мультфильма
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

7.

Я воспитываю дочь-подростка один. И сегодня она попросила меня показать, как правильно брить ноги. Ну что ж?..
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

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Я — отец-одиночка и пилот. Мне бывает трудно вовремя вернуться домой, чтобы приготовить дочери обед, поэтому я часто беру её с собой в полёт
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

9.

Два года назад моя малышка сделала этот браслет для меня. Я ношу его, не снимая, и верю, что он оберегает меня
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

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Моя дочь хотела быть Красной Шапочкой на Хэллоуин, но не хотела никуда идти без меня. Пришлось стать страшным серым волком
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

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Этот папа учит других отцов-одиночек, как делать красивую причёску
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

12.

Я всегда планировал сделать что-то подобное для женщины, но понял, что самая главная девушка, заслуживающая моего внимания, — это моя дочь!
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

13.

Да, я готов даже сделать макияж ради своей дочурки!
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

14.

Так приятно чувствовать себя первым парнем, который подарил дочери цветы и показал, как мальчики должны ухаживать за девочками. Надеюсь, что в будущем парни её не разочаруют
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

15.

Я не говорю, что быть отцом-одиночкой просто, но я живу ради таких вот моментов!
На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек

 Zefirka