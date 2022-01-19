На что готовы отцы-одиночки ради своих дочек (ФОТО)

Эти невероятно милые фотографии, доказывают, что папочки способны на всё и даже больше ради своих малышек.

Папы способны пойти на многое, чтобы порадовать своих любимых маленьких принцесс. А отцам-одиночкам приходится вдвойне сложнее, ведь рядом нет мамы, которая бы заплела девочке косички или приготовила для неё праздничный торт…

1.

Отец-одиночка и его дочь в парке развлечений, одетые как фея и принцесса



2.

Этот папа никак не мог совладать с волосами дочери, поэтому отправился на курсы парикмахеров



3.

Моей дочке сегодня исполнилось четыре. Это моя первая попытка самому приготовить торт. Надеюсь, ей понравится



4.

Я — одинокий отец. Мой любимый цвет — зелёный. И моя дочь знает, как утешить меня после трудного дня на работе



5.

Мой друг Аарон стал отцом в 19 лет. Думаю, у него неплохо получается!



6.

Папа может выглядеть очаровательно, даже если он одет в костюм злодейки из мультфильма



7.

Я воспитываю дочь-подростка один. И сегодня она попросила меня показать, как правильно брить ноги. Ну что ж?..



8.

Я — отец-одиночка и пилот. Мне бывает трудно вовремя вернуться домой, чтобы приготовить дочери обед, поэтому я часто беру её с собой в полёт



9.

Два года назад моя малышка сделала этот браслет для меня. Я ношу его, не снимая, и верю, что он оберегает меня



10.

Моя дочь хотела быть Красной Шапочкой на Хэллоуин, но не хотела никуда идти без меня. Пришлось стать страшным серым волком



11.

Этот папа учит других отцов-одиночек, как делать красивую причёску



12.

Я всегда планировал сделать что-то подобное для женщины, но понял, что самая главная девушка, заслуживающая моего внимания, — это моя дочь!



13.

Да, я готов даже сделать макияж ради своей дочурки!



14.

Так приятно чувствовать себя первым парнем, который подарил дочери цветы и показал, как мальчики должны ухаживать за девочками. Надеюсь, что в будущем парни её не разочаруют



15.

Я не говорю, что быть отцом-одиночкой просто, но я живу ради таких вот моментов!



Zefirka