Идеальные собаки для тех, кто работает

Многие в детстве мечтали о собаке. И вот вы выросли и, казалось бы, мечта осуществится, но появилась новая преграда. Питомцу нужен уход, забота и внимание, но вы не можете ему этого дать, так как находитесь на работе. Однако это не повод отказываться от домашнего питомца, просто выберите породу, которой не нужно много гулять.

Эксперты портала The Scotsman рассказали, какие породы собак подойдут занятым владельцам.

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Бассет-хаунд

Порой кажется, что эта собака постоянно спит. Питомец такой породы не будет требовать особого ухода, долгих прогулок или слишком много внимания. Пока хозяин на работе, бассет-хаунд займется своим любимым делом – поспит.

Чихуахуа

Эта порода одна из самых маленьких в мире. Чихуахуа вполне довольны своей собственной компанией и в течение длительного времени могут находиться одни, изредка подбегая к миске, чтобы перекусить. Из них также получаются на удивление хорошие сторожевые псы, которые приветствуют потенциальных злоумышленников залпом лая.

Мальтийская болонка

Если вы живет в квартире, то эта порода собак отлично вам подойдет. Мальтийская болонка маленького размера и всегда найдет чем занять себя в отсутствие хозяина. Несмотря на то, что это компанейская порода собак, болонка не против побыть наедине с собой. А когда вы вернетесь с работы, то она будет радостно вас встречать у входа.

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Грейхаунд или английская борзая

Этой породе собак, на удивление, нужно очень мало физической активности в день – достаточно будет одной прогулки. Пока хозяин на работе, грейхаунд спокойно побудет одна, играя игрушками или лежа не диване.

Шарпей

Очаровательно морщинистый шарпей способен развлекаться в течение нескольких часов. Однако для этого есть условие — сначала их нужно хорошо натренировать, иначе они могут стать разрушительными, если их не контролировать.

Уиппет

Эту собаку тоже достаточно выгуливать один раз в день – желательно сутра, перед работой. После этого уиппет будет максимально довольна и остаток дня проведет спокойно дома.

Французский бульдог

Это очень ласковая и неприхотливая порода собак. Французскому бульдогу достаточно нескольких коротких прогулок в день, чтобы чувствовать себя хорошо. Эта порода подойдет как офисным работникам, так и тем, кто постоянно занят из дома.

Ирландский волкодав

Если у вас достаточно места дома, то ирландский волкодав может быть отличной собакой для вас. Эта гигантская порода быстро познакомится с вашей кроватью, диваном или креслом. Они способны проводить время наедине с собой без ущерба дому.

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Бульмастиф

Если вы не любите маленькие породы собак, то этот ласковый гигант станет вам отличным другом. Несмотря на свои размеры, ему не нужно слишком много физической активности. После утренней прогулки бульмастиф с радостью уляжется на собственный диван и подождет хозяина, не разрушив дом.

Бостон-терьер

Этой собаке комфортнее всего в знакомой обстановке, то есть дома. Бостон-терьеры безусловно любят своего хозяина и постоянно требуют его внимания, когда он дома. Но с такой же радостью они останутся одни, пока вы будете работать.

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