В США преступник угнал элитное авто вместе с пассажиром внутри

В США произошел курьезный инцидент – мужчина пытался угнать автомобиль, но украл его вместе с пассажиром, который уснул на заднем сиденье. К счастью, пассажир вовремя проснулся и отправил полиции локацию, благодаря чему ей удалось задержать преступника.

Об этом сообщают в департаменте полиции Тиффина.

Известно, что в США владелец автомобиля марки Audi A4 привез свою машину к автомобильному дилеру, намереваясь обменять ее на новый автомобиль. Также сообщается, что мужчина приехал туда не один, а с другом, который уснул на заднем сиденье, пока ждал.

Угон автомобиля в США

Спустя некоторое время на место водителя сел 32-хлетний мужчина, поскольку машина была открыта, а ключи находились в салоне автомобиля. Когда пассажир проснулся, он заметил, что автомобиль мчит по городу, а на месте водителя сидит незнакомый мужчина.

Недолго думая, пассажир сразу же отправил смс полиции, сообщив им местоположение угнанного автомобиля. Патрульная полиция, которая как раз была недалеко, мгновенно отреагировала на сообщение. Правоохранители заблокировали авто недалеко от города, а преступника задержали.

Пассажир практически не пострадал в результате угона, получив лишь легкие повреждения. Эти повреждения мужчина получил при блокировке автомобиля и задержании преступника полицией.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки мужчина нашел свое угнанное авто с помощью беспроводных наушников.

Как ранее сообщал портал «Українці», в Черниговской области мужчина угнал авто и попал в трагическое ДТП.

Также портал «Українці» писал, что невиновный провел в тюрьме 32 года из-за своей девушки.