Украинские селекционеры вывели сорт жимолости с выгодной характеристикой

В Украине зарегистрирован новый сорт жимолости «Рассвет», сообщили в пресс-службе ассоциации «Укрсадпром».

Права на новый сорт имеет общество с ограниченной ответственностью «Фрутек», ведущий отечественный плодорассадник, специализирующийся на товарном производстве садового материала ягодных культур.

По словам Олега Босого, владельца и управляющего партнера «Фрутек», селекцию сорта начали в 2017 году, после посещения симпозиума в Канаде – событие было посвящено жимолости, и коллеги поделились семенами некоторых перспективных форм этой культуры.

В Украине селекционеры получили несколько десятков тысяч гибридных сеянцев. Форму, ныне ставшую сортом «Рассвет», отобрали раньше других – в 2017 году. Наблюдения показали, что положительные характеристики растения стабильны и не изменяются и не расщепляются при размножении традиционными методами и методом in-vitro.

Босой сообщил, что во время вегетации 2021 года из растения, ставшего сортом «Рассвет», было получено около 2,3 кг плодов, и это не предел, ведь куст еще не дорос. По его мнению, у полностью сложившихся растений товарная урожайность будет достигать не менее 3-4 кг плодов/куст.

«Рассвет» является сортом среднего срока созревания и в значительной степени похож на сорт жимолости «Аврора». Его ягода среднего размера и достаточно жесткая, что очень важно, ведь основная проблема товарного выращивания жимолости – то, что большинство сортов имеют мягкие и этим непригодные для торгового оборота плоды, которые нужно употреблять сразу после уборки. «Рассвет» дает возможность садоводу успешно транспортировать и выгодно продавать собранное.

Сорт исследования в почвенно-климатических условиях Киевской и Винницкой областей, где он показал себя хорошо по всем товарным и агротехническим характеристикам.

Босой также сообщил, что кроме сорта «Рассвет», «Фрутек» имеет еще около 20 перспективных элитных форм, также и раннего и позднего сроков созревания, они были отобраны несколько позже, и наблюдения за этими растениями еще продолжаются. По окончании наблюдений и испытаний лучшие из этих форм также будут регистрировать как сорта.

Напомним, в прошлом году рекордную по размеру ягоду жимолости получили на испытательном участке «Фрутек» в Винницкой области на новом сорте канадской селекции Бореал Бьюти. Вес самой крупной ягоды составил рекордных 6,57 г.