Актриса «Папиных дочек» и «Каменская» Ольга Хохлова рассказала о домогательствах

0

Ольга Хохлова рассказала о своем отношении относительно домогательств. Об этом сообщает портал starhit.

56-актриса таких сериалов как «Каменская» и «Папины дочки», где сыграла маму Веника рассказала о том, что красивым женщинам помогает их красота в актерской карьере и даже отметила, что нормально относится к домогательствам.

«Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно! Мы их отшиваем спокойно и все. Никаких у меня нет претензий по этому поводу», — отметила она.

Ольга Хохлова. Фото: Штуки Дрюки

По мнению Хохловой, у любой артистки есть возможность отказать режиссерам и продюсерам путем неучастия от ролей. Если же женщина выполняет прихоти мужчины и молчит, то, как считает актриса, она дает согласие на домогательства.

_

Ольга Хохлова. Фото: Штуки Дрюки

«Вообще считаю, что американские актрисы, которые подают иски против режиссеров, странные. Автоматически возникает вопрос «Почему именно сейчас?», прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись», — сообщила Хохлова.

Ранее сообщалось, что победительница «Холостяка» Даша Квиткова засияла рядом с двумя красавцами

Как сообщал «Знай.uа» Тина Кароль потеряла платье перед женатым Потапом, даже Настя Каменских так не делала: «Сюда все смотрят».

Как сообщал Знай.ua, дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко заставила весь детсад танцевать под песню папы: «Спасибо, моя снежинка»

Также мы писали, что Сергею Бабкину намекнули, почему он зря изменил своей Снежане. На Старый Новый год Сергей Бабкин решил поделиться семейным фото. Его большая семья позировала сидя за столом.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_