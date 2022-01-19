Актриса «Папиных дочек» и «Каменская» Ольга Хохлова рассказала о домогательствах
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Ольга Хохлова рассказала о своем отношении относительно домогательств. Об этом сообщает портал starhit.
56-актриса таких сериалов как «Каменская» и «Папины дочки», где сыграла маму Веника рассказала о том, что красивым женщинам помогает их красота в актерской карьере и даже отметила, что нормально относится к домогательствам.
«Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно! Мы их отшиваем спокойно и все. Никаких у меня нет претензий по этому поводу», — отметила она.