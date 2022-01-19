Актриса «Папиных дочек» и «Каменская» Ольга Хохлова рассказала о домогательствах

Ольга Хохлова. Фото: Штуки Дрюки

«Вообще считаю, что американские актрисы, которые подают иски против режиссеров, странные. Автоматически возникает вопрос «Почему именно сейчас?», прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись», — сообщила Хохлова.

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