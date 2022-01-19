Moderna начнет клинические испытания вакцины от «Омикрона»

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель анонсировал начало клинических испытаний вакцины от штамма коронавируса Омикрон. Компания приступит к испытанию нового препарата в ближайшие недели. Об этом пишет Reuters.

«Вакцина дорабатывается. Она должна поступить на клинические испытания в ближайшие недели. Мы надеемся, что в марте сможем получить данные, чтобы поделиться с регуляторными органами, чтобы определить следующие шаги», – рассказал директор Moderna.

Генеральный директор ранее Pfizer анонсировал появление вакцины от штамма Омикрон весной 2022 года. В компании сообщили, что вакцина будет эффективна не только от «Омикрона», но и других штаммов коронавируса.

Кроме того, заверил Виктор Ляшко, после введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дие» ориентировочно в конце января 2022 года.

Ранее, Минздрав изменил схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19. Ведомство обнародовало графику, на которой подробно видно, как можно совмещать вакцины против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что в Украине нет принудительной вакцинации, а есть обязательная. Ведомство определило перечень подпадающих под нее лиц.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.