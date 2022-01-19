Прогноз погоды на 19 января

В среду, 19 января, в Украину придёт долгожданное солнышко. Но, хорошая погода окажется обманчивой, ведь несмотря на отсутствие осадков, температура воздуха упадёт еще ниже. Минус ожидается во всех областях, ночи также будут морозными – максимум -12 грудусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от -1 до +2 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от -4 до -8 градусов.

В центральных областях температура днем от -1 до +2 градусов, ночью – от -6 до -10 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от 0 до -7, ночью – от -6 до -12 градусов.

В восточных регионах – днем от 0 до -7, ночью – от -5 до -10. На юге температура воздуха – от -1 до +2 градусов днем, ночная – до -7 градусов.