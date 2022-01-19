Прогноз погоды на 19 января

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В среду, 19 января, в Украину придёт долгожданное солнышко. Но, хорошая погода окажется обманчивой, ведь несмотря на отсутствие осадков, температура воздуха упадёт еще ниже. Минус ожидается во всех областях, ночи также будут морозными – максимум -12 грудусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях – от -1 до +2 градусов, ночью температура будет держаться в переделах от -4 до -8 градусов.

В центральных областях температура днем от -1 до +2 градусов, ночью – от -6 до -10 градусов.

В северных областях в этот день температура воздуха днем будет держаться в пределах от 0 до -7, ночью – от -6 до -12 градусов.

В восточных регионах – днем от 0 до -7, ночью – от -5 до -10. На юге температура воздуха – от -1 до +2 градусов днем, ночная – до -7 градусов.

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Погода на 19 января, фото Укргидрометцентр

Погода на 19 января, фото Укргидрометцентр

Народный прогноз погоды на 18 января в Украине

19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.

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