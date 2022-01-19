Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины

Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии. Рекомендации ученых были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

«Пройти десять тысяч шагов в день – задача, которая отпугивает многих женщин в возрасте. Мы показали, что даже небольшое увеличение физической нагрузки заметно снижает вероятность преждевременной смерти среди представительниц слабого пола. Можно сказать, что любой «лишний» шаг будет полезен для вашего здоровья», — отмечает И-минь Ли (I-Min Lee) из Гарвардского университета (США).

Болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия являются сегодня одной из главных причин смерти людей в странах первого мира, и одним из главных пунктов в расходах здравоохранительных служб этих государств.

По текущим оценкам ВОЗ, примерно 75 миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, из-за чего сегодня ученые активно изучают то, как развиваются эти болезни, и пытаются найти способ снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.

Сильнее всего, как показывают последние наблюдения, с ними связаны три вещи – диета, наличие вредных привычек и образ жизни. Как правило, употребление жирной и вредной пищи в разы повышает вероятность развития болезней сердца и мозга, а занятия спортом и отсутствие вредных привычек, наоборот, резко снижают шансы на их приобретение.

Последние два фактора сегодня вызывают массу споров среди ученых и обывателей, так как пока не понятно, где начинаются благотворные эффекты от физических нагрузок или отказа от алкоголя и табака, и где они заканчиваются. Производители фитнесс-трекеров и сторонники здорового образа жизни рекомендуют совершать около 10 тысяч шагов в день, что крайне сложно соблюдать многим пожилым людям.

Ли и ее коллеги проверили, действительно ли это так, воспользовавшись результатами крупномасштабных наблюдений, которые они проводили в рамках проекта Women’s Health Study c 1993 по 2004 год.

Изначально гарвардские медики пытались понять, как небольшие дозы аспирина и витамина E будут влиять на здоровье сердца и сосудов примерно сорока тысяч женщин в возрасте от 45 лет и старше. Половина участниц этого проекта не только принимала оба препарата, но и следила за своим здоровьем, в том числе за уровнем физической активности, при помощи специальных браслетов-акселерометров.

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