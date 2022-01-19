Крещение Господне — картинки и поздравления с Крещением в стихах и открытках

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко-католические отмечают один из наиболее значимых праздников — Крещение Господне. Предлагаем подборку красивых поздравлений с Крещением-2021 в картинках, стихах и прозе.

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Этот праздник установлен в память Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Считается, что к нему в тот момент явилась Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».

Поздравления с Крещением Господним в прозе и стихах

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

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С Крещением Господним

Поздравляю вас!

Желаю вам здоровья

И счастливых глаз.

Пусть вода святая

Смоет зло кругом,

А Господь подарит

Много света в дом.

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С Крещением Господним

Сердечно поздравляю!

Поступков благородных,

Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая

Смывает все плохое,

Чтоб ярче жизнь сияла

Добром, теплом, любовью.

Поздравления С Крещением Господним в картинках

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Ранее на Realist.online сообщалось, что нельзя делать верующим на Крещение Господне.