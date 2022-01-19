Крещение Господне — картинки и поздравления с Крещением в стихах и открытках

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко-католические отмечают один из наиболее значимых праздников — Крещение Господне. Предлагаем подборку красивых поздравлений с Крещением-2021 в картинках, стихах и прозе.
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Этот праздник установлен в память Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Считается, что к нему в тот момент явилась Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».
Поздравления с Крещением Господним в прозе и стихах
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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С Крещением Господним
Поздравляю вас!
Желаю вам здоровья
И счастливых глаз.
Пусть вода святая
Смоет зло кругом,
А Господь подарит
Много света в дом.
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С Крещением Господним
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
Поздравления С Крещением Господним в картинках
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Ранее на Realist.online сообщалось, что нельзя делать верующим на Крещение Господне.