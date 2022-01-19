Эктор Хименес-Браво назвал три ошибки начинающих рестораторов

Скрин, Instagram Эктор Хименес-Браво

Вторая ошибка по мнению Эктор Хименеса-Браво — отсутствие бизнес-плана и аналитики. Если вы не следите за цифрами, это путь в никуда.

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«Должен быть четкий план с четкими цифрами — куда вы хотите выйти, когда и как. Важно не забывать о плане Б, если вы вдруг скатитесь до плохих показателей. Когда мы проводим совещания, всегда сравниваем: этот месяц с прошлым, эту неделю с такой же в прошлом году, с конкурентами или другими нашими ресторанами, сравниваем средний чек, количество гостей, расходы на персонал, поставщиков, аренду, коммунальные услуги. Цифры покажут все, особенно момент, когда ваш бизнес незаметно станет убыточным», — отметил он.

Также распространенная ошибка среди начинающих рестораторов это не учитывать вкус целевого гостя заведения. Для этого нужно хорошо знать, кто является целевой аудиторией ресторана и уже тогда продумывать меню относительно их предпочтений и вкусов.

» Это основные ошибки, которые я заметил и прожил сам. Советы подойдут как для маленьких кофеен, так и больших сетей ресторанов», — подытожил он.

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