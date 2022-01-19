Эктор Хименес-Браво назвал три ошибки начинающих рестораторов
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Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил помочь начинающим рестораторам, и указал на ошибки, которые не стоит совершать.
О трех причинах, почему новый ресторан может закрыться буквально через два месяца Эктор Хименес-Браво рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, где за ним следит миллион человек.
Первая ошибка по мнению шеф-повара это отсутствие оперативности. Многие проверку на оперативность прошли во время первого локдауна. Эктор Хименес-Браво отметил, что важно уметь приспосабливаться к обстоятельствам, поэтому его ресторан один из первых организовал доставку.