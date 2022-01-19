19 января – Крещение Господне: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 19 января, празднуют Крещение Господне, также день называют Святое Богоявление. Один из главных православных праздников, в который чтится вхождение Иисуса Христа в реку Иордан, чтобы служить людям.

В крещенскую ночь вода становится целебной и наделенной чудесными свойствами.

Крещение Господне

Освященная вода на Крещение сохраняет свои свойства целый год/Фото из открытых источников

Крещение 2022 отмечается 19 января. Это великий двунадесятый праздник в православии. В церковном календаре он имеет название Крещение Господне (Святое Богоявление). Крещение завершает период рождественских праздников.

История праздника

Событие было установлено в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во времена жизни Спасителя крестили только взрослых людей, которые смогли прочувствовать религию и веру в Бога (Иисуса крестили в возрасте 30 лет).

Название «Богоявление» праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.

Традиции и обряды

На Крещение люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. В ночь на 19 января в церквях проходит всенощное бдение, которое переходит в утреннюю литургию. Люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы.

В ночь на 19 января принято загадывать желания. В праздничный день семьи собираются за пышным столом, на котором присутствуют разные вкусности. Пост 19 января отсутствует.

Крещение завершает период святочных колядований и гаданий. В этот день люди убирают и прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения. Хозяйки собирают сено, которое клали под скатерть на Рождество, и отдают его домашним животным.

Важный атрибут праздника – купание в проруби.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя заниматься рукоделием.

Не стоит стричь волосы и ногти.

Не следует выносить мусор.

Нельзя убираться.

Нельзя желать зла, сплетничать и осуждать.

Не стоит плакать.

Нельзя занимать деньги.

Народные приметы

Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и урожайным.

Пара, которая сыграет свадьбу на Крещение, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.

В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно сбудется.

Тот, кто примет крещение в день Святого Богоявления, проживет долгую и счастливую жизнь.

Именины

В среду, 19 января, именины отмечают владельцы таких имен: Ян и Иван.