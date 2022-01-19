Сеть покорил грустный пес, не желающий отпускать хозяйку на работу

У этого пса богатая мимика.

Большинство собак не любят одиночество и находят самые разные способы вернуть уходящих хозяев: скулят, лают, воют, грызут обувь и устраивают в квартире беспорядок. Но маленький чихуахуа Фрэнки из Колорадо (США) решает эту проблему с помощью актерского мастерства, передает Апостроф.

Хозяйка Фрэнки показала, какую жалобную мордочку он строит каждый раз, когда она уходит на работу. Девушке не позавидуешь, ведь богатая мимика пса вызывает желание немедленно бросить все дела.

«У меня новая работа, и теперь, когда я собираюсь, он знает, что я уезжаю без него. Он делает это в разных местах каждое утро в надежде, что я возьму его с собой», — рассказала владелица маленького актера.

На видео она говорит: «Фрэнки, ты не можешь поехать. Мне нужно на работу. Мне действительно жаль. Пожалуйста, не смотри на меня так! Я люблю тебя очень сильно! Я вернусь, и мы пойдем на долгую прогулку, хорошо? Пожалуйста, прекрати, это разбивает мамочкино сердце!»

Все это время чихуахуа сидел на задних лапках, дрожал, щурился и делал самую грустную мордочку из всех возможных.