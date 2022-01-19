Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек

Канадские экологи выяснили, что люди в среднем вдыхают, выпивают или проглатывают свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год, попадающих в организм вместе с морской рыбой, другими продуктами питания или бутилированной водой. Возможные последствия этого для здоровья были раскрыты в журнале ES&T.

«Самый простой способ избежать накопления пластика в организме – перестать пить воду из пластиковых бутылок. С другой стороны, подобные меры просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут фактически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить – начать производить меньше пластика», — пишут ученые.

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому «большому мусорному пятну» в Тихом океане.

По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют «пластиковым периодом» из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.

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