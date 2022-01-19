Monobank обещает вознаграждение полмиллиона за информацию об аферистах

Соучредитель Monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook обратился к клиентам банка с объявлением о новой афере, которая распространяется в сети. Мошенники под прикрытием «платформы для пассивного заработка» обманывают людей.

«Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Личные сообщения завалены запросами от клиентов, имеем ли мы к этому отношение. На сегодня от деятельности этих аферистов пострадали уже 9 клиентов. Сумма ущерба 53 тыс. 338 грн. Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами», – написал Гороховский.

Соучредитель Monobank заявил, что объявляет вознаграждение 500 тыс. грн. за информацию, которая приведет к задержанию аферистов.

«Кроме того, я имею к вам большую просьбу. Если видите подобные сообщения в ленте, не поленитесь, пожалуйста, оформить жалобу на публикацию в Facebook – это совсем несложно, зато может помочь сохранить нервы доверчивым согражданам», – обратился к людям он.

Напомним, неизвестные распространяют информацию, что банк якобы запустил собственную платформу для получения пассивного дохода.

Впоследствии появилась информация, что финучреждение не запускало никаких платформ для заработка денег и казино. Служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами уже работает над тем, чтобы остановить мошенников.