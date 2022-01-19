Снежана Бабкина распласталась на кровати в ожидании любви

Известный украинский музыкант, исполнитель авторских песен и участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин любит радовать преданных поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram, где за ним следит более 420 тысяч человек.

Жена артиста Снежана Бабкина также имеет немаленькую аудиторию в соцсети. Девушка регулярно размещает смелые и местами провокационные снимки, рассказывает о духовном развитии и в целом погружает поклонников в свою интересную жизнь. На её аккаунт в Instagram подписано более 230 тысяч человек.