Снежана Бабкина распласталась на кровати в ожидании любви

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Известный украинский музыкант, исполнитель авторских песен и участник группы «5’nizza» Сергей Бабкин любит радовать преданных поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram, где за ним следит более 420 тысяч человек.

Жена артиста Снежана Бабкина также имеет немаленькую аудиторию в соцсети. Девушка регулярно размещает смелые и местами провокационные снимки, рассказывает о духовном развитии и в целом погружает поклонников в свою интересную жизнь. На её аккаунт в Instagram подписано более 230 тысяч человек.

Сергей и Снежана Бабкины. Фото: Инстаграм

Сергей и Снежана Бабкины. Фото: Инстаграм

Сергей и Снежана Бабкины. Фото: Инстаграм

В этот раз Снежана поделилась новыми снимками и видео с бэкстейджа последней фотосесии. Образ девушка выбрала максимально привлекательный и горячий — она надела короткое серебристое платье, которое удачно оголяет её изящные плечи, и дополнила всё красной помадой и симпатичными украшениями. При этом она распласталась на большой кровати, словно в ожидании своего возлюбленного.

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Новая публикация собрала массу восторженных комментариев. Поклонники адресовали Снежане коплименты о том, как она красива.

Комментарии - instagram.com/snezhanababkina/

Комментарии — instagram.com/snezhanababkina/

Комментарии - instagram.com/snezhanababkina/

Комментарии — instagram.com/snezhanababkina/

Напомним, жена Сергея Бабкина показала, как он замаливает свои измены — делает это утром в постели: «Любовь»

Как сообщал Знай.ua, Сергею Бабкину намекнули, почему он зря изменил своей Снежане: «Красивая у вас жена»

Также портал Знай.ua писал, что Сергей Бабкин испугал 2-летнего малыша хлопушкой, но получил ответный «удар»: «Наконец-то»

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