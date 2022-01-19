От коронавируса нужно вакцинировать каждого человека в мире – генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость вакцинировать от Covid-19 всех в мире, чтобы обеспечить выход из пандемии, без чего невозможно полноценное восстановление экономики. Об этом он заявил в понедельник Всемирному экономическому форуму в Давосе, пишет «Укринформ».

«Последние два года продемонстрировали простую, но жестокую истину: если мы оставим кого-то позади, то оставим позади всех, – сказал Гутерреш. – Если мы не сможем вакцинировать каждого человека, то породим новые варианты, которые будут распространяться через границы и приведут к остановке повседневной жизни и экономики».

По его словам, мир должен противостоять пандемии на основе равенства и справедливости.

Он напомнил, что прошлой осенью Всемирная организация здравоохранения представила стратегию, предусматривающую вакцинацию 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% – к середине этого года.

Однако мир еще не приблизился к этой цели, подчеркнул он.

«Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода, как ни стыдно, в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужно равенство вакцин, причем немедленно», – добавил он.

Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность с развивающимися странами, поделившись лицензиями и технологиями, «чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии».

Отметим, за минувшие сутки, 17 января, в Украине зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Минздрав также указывает, что более 15 миллионов украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против Covid-19.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.