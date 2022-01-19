Крещение Господне 2022 — что нельзя делать 19 января

В среду, 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещение Господне или Богоявление. Realist.online рассказывает, какие церковные и народные запреты связаны с этим днем.

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Что нельзя делать верующим на Крещение Господне:

желать другому зла, строить козни,

сплетничать, осуждать;

заниматься рукоделием — шить, вязать;

стирать;

бросать в воду грязные предметы, осквернять воду.

Народные запреты 19 января:

Считается, что нельзя давать в долг — можно отдать свои удачу и достаток.

Запрещено стричь волосы и ногти — иначе срежешь или испортишь свою судьбу.

Не советуют выносить мусор или что-либо из дома: якобы таким образом выносится из жизни удача.

Нельзя набирать в больших объемах воду (ведрами, канистрами и т.д.). Это признак жадности.

Нельзя ставить на праздничный стол менее 9 блюд. Также не допускается четное количество блюд.

В день Крещения Господня нельзя плакать и лить слезы — это к несчастью.

Нельзя упоминать нечистую силу или чертыхаться — таким образом в дом можно привлечь зло.

Заходя в дом, не советуют оставлять обувь за порогом. Якобы это может привлечь болезни.

Напомним, ранее Realist.online рассказал, когда и как правильно святить воду. Освященной водой также очищают жилища.