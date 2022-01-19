Невеста Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь показала, что ее заставил делать герой «Аферисты в сетях»

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Елена Кристина-Лебедь заинтриговала украинцев кадрами нового выпуска «Аферистьы в сетях». Соответствующий пост появился на ее официальной странице в соцсети.

Известная украинская телеведущая программы «Аферисти в сітях» Елена-Кристина Лебедь, также известная как невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко любит радовать поклонников новыми фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 300 тысяч подписчиков. Иногда она общается со своей аудиторией в формате сторис.

Елена-Кристина Лебедь, фото: Instagram

Елена-Кристина Лебедь, фото: Instagram

17 января телеведущая опубликовала пост в социальной сети Инстаграм, в котором показала отрывок из нового выпуска «Аферисты в сетях». В подписе к записи она отметила, что новый выпуск передачи следует ожидать в мае.

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«Эксклюзив!🔥🔥🔥Кадры нового сезона!🤟🤟🤟 Вот так мы все ворвались в рабочие будни 😂😂😂 А новый сезон, да, будет!🤟 А то, после вчерашнего моего видео, многие не услышали 🙈🙈🙈 В МАЕ НОВЫЙ СЕЗОН «Аферисты в сетях»🔥🔥🔥», — сообщила она.

Елена-Кристина Лебедь, фото с Instagram

Елена-Кристина Лебедь, фото с Instagram

На видеозаписи можно увидеть, как телеведущая в компании незнакомого мужчины делает странные упражнения. «Взяли воображаемый топор и..», — говорит мужчина и делает рубящие движения двумя руками. Женщина повторят их.

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