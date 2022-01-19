Невеста Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь показала, что ее заставил делать герой «Аферисты в сетях»

Елена-Кристина Лебедь, фото с Instagram

На видеозаписи можно увидеть, как телеведущая в компании незнакомого мужчины делает странные упражнения. «Взяли воображаемый топор и..», — говорит мужчина и делает рубящие движения двумя руками. Женщина повторят их.

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