Невеста Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь показала, что ее заставил делать герой «Аферисты в сетях»
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Елена Кристина-Лебедь заинтриговала украинцев кадрами нового выпуска «Аферистьы в сетях». Соответствующий пост появился на ее официальной странице в соцсети.
Известная украинская телеведущая программы «Аферисти в сітях» Елена-Кристина Лебедь, также известная как невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко любит радовать поклонников новыми фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 300 тысяч подписчиков. Иногда она общается со своей аудиторией в формате сторис.