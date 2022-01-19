привычки, поддерживающие здоровье сердца, нужно развивать с детства

Согласно совместному исследованию ученых из США, Испании и Колумбии, обучающие программы, направленные на развитие здоровых привычек у детей дошкольного возраста, могут привести к устойчивым изменениям их образа жизни и, следовательно, к укреплению сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом.

Об этом пишет Ридус.

Кардиологи разработали программу для обучения дошкольников под названием «SI!» (Salud Integral — комплексное здоровье), которая помогает привить детям несколько полезных привычек, способствующих сохранению здоровья сердца, таких как регулярное выполнение упражнений, отказ от курения и алкоголя, употребление здоровых продуктов, управление стрессом и так далее.

Данная программа в 2009 году была внедрена в 50 дошкольных учреждений в США, Испании и Колумбии. Обучение по ней проходили 3800 детей в возрасте от трех до пяти лет. В этом году ученые оценили результаты обучения и обнаружили, что у детей, которые прошли более 75% программы, значительно изменились общие знания о здоровье и работе собственного организма, а также сформировались полезные привычки, которые помогут им оставаться здоровыми во взрослом возрасте. Конечно, если со временем эти привычки не изменятся.

«Программа „SI!“ состоит из четырех обучающих блоков. Благодаря первым двум дети узнают, как сбалансированное питание и физически активный образ жизни связаны со здоровьем сердца. Затем они узнают о правильном управлении эмоциями и стрессом, которое направлено на привитие поведенческих механизмов, позволяющих справляться с проблемами без психоактивных веществ, курения и переедания. И, наконец, детей учат тому, как работает человеческое тело и как на него влияет образ жизни»,— объяснила Глория Сантос-Бенейт, ведущий автор исследования.