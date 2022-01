Спутники запечатлели момент взрыва вулкана возле Тонга: потрясающее видео

Спутники сняли на видео момент взрыва вулкана Хунг-Тонга-Хунга Хаапай возле островного государства Тонга. На видео видно, как гладкая поверхность океана разражается гигантским столбом пепла, дыма и воды. Видео обнародовали в Twitter wonderofscience.

Извержение вулкана произошло на прошлой неделе в Тихом океане. Это вызвало ряд цунами, затопивших берега Тонга.

Спутники GOES-West и Himawari-8 совершили множество кадров момента извержения вулкана. Их объединили в короткое видео, демонстрирующее весь масштаб произошедшего.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6

Несмотря на жуткие кадры, извержение не нанесло большого ущерба.

Wow this is terrifying, the type of sonic boom you hope you never hear. That is a staggering pressure spike. [NSFW language]

Hoping everyone in the vicinity of the Tonga volcanic eruption is staying safe

January 15, 2022