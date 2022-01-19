Курсы валют на 19.01.22: гривна обновила годовой минимум

На межбанке курс доллара в продаже вырос на 11 копеек – до 28,399 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 11 копеек – 28,37 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 19 января, понизил курс гривны почти на 29 копеек по отношению к доллару и на 28 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 18 января.





Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за год. Выше курс был только 5 января 2021 года – 28,4310 гривен за доллар. В свою очередь евро поднялся до максимума с июля 2021 года. Выше курс был только 14 июля – 32,3720 гривен за евро.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2841,00 (+0,2881 грн);

– 100 евро – 3234,06 гривен (+0,2829 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 11 копеек – до 28,3990 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 11 копеек – 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 1 копейку – 32,26 гривен за евро.

Ранее во вторник сообщалось, что наличный доллар подорожал до максимума за год. Сегодня утром курс продажи наличного доллара поднялся на 25 копеек до 28,45 UAH/USD, курс покупки – на 23 копейки – до 28,15 UAH/USD.

Напомним, на прошлой неделе НБУ увеличил продажу валюты в 3,3 раза – до 330 млн долларов – для поддержания курса гривны.