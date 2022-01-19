Джамала вместе с семьей отдыхает в Египте

Как и большинство звезд украинского шоу-бизнеса, Джамала сразу после Нового года улетела отдыхать в теплую страну. Вместе с мужем Сеит-Бекиром и двумя маленькими сыновьями певица ловит солнечные лучики в Египте.

38-летняя звезда показала своей аудитории, какая гармония царит в ее семье. Исполнительница хита «1944» разместила подборку ярких фотографий в Инстаграме, напомнив, как выглядит настоящее счастья каждой женщины.

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Сусана запечатлела прогулку у моря с супругом, трехлетним Эмиром-Рахманом и полуторагодовалым Селимом-Гираем. Заметно, что малышам также нравится дышать морским воздухом и резвиться в легких костюмчиках посреди зимы.

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«Чудесная семья», «Какие клевые! Два маленьких Джамальчика», «Какие красивые ваши ножки. Хорошего отдыха! Я вас тоже люблю», «Такие все гарнюни», «Счастья вашей семье!», — пишут поклонники Джамалы, проникшись атмосферой на фото.

Один из подписчиков отметил, что двум маленьким защитникам не хватает сестренки. «Пацанам — сестричку, и план выполнен», — прокомментировал фолловер.

Недавно Realist.online рассказывал, почему Надя Дорофеева ранее считала себя хуже остальных.