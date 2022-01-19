Ученые узнали, как размножались динозавры 120 миллионов лет назад

Найдена клоака динозавра в достаточно хорошем состоянии, чтобы палеонтологи и биологи смогли воссоздать трехмерную модель динозавра возрастом 120 миллионов лет.
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Археологи раскрыли некоторые секреты секса динозавров после того, как наткнулись на необычайно хорошо сохранившиеся половые органы.
Якоб Винтер, палеонтолог из Бристольского университета, обнаружил то, что было названо «попой динозавра», во время работы с Музеем естественной истории в Зенкенберге, Германия.
Форма и цвет части тела показали, как динозавр возрастом 120 миллионов лет мог издавать свои брачные крики.
_
Винтер сказал: «Я подумал, интересно, находил ли кто-нибудь раньше клоаку динозавра?»
Клоака — это отверстие, обычное для немлекопитающих позвоночных, которое действует как универсальная воронка для секса, дефекации, мочеиспускания и размножения.