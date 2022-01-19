Ученые узнали, как размножались динозавры 120 миллионов лет назад

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Найдена клоака динозавра в достаточно хорошем состоянии, чтобы палеонтологи и биологи смогли воссоздать трехмерную модель динозавра возрастом 120 миллионов лет.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Археологи раскрыли некоторые секреты секса динозавров после того, как наткнулись на необычайно хорошо сохранившиеся половые органы.

Якоб Винтер, палеонтолог из Бристольского университета, обнаружил то, что было названо «попой динозавра», во время работы с Музеем естественной истории в Зенкенберге, Германия.

Форма и цвет части тела показали, как динозавр возрастом 120 миллионов лет мог издавать свои брачные крики.

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Винтер сказал: «Я подумал, интересно, находил ли кто-нибудь раньше клоаку динозавра?»

Клоака — это отверстие, обычное для немлекопитающих позвоночных, которое действует как универсальная воронка для секса, дефекации, мочеиспускания и размножения.

Клоака динозавра

Клоака динозавра

В недавно опубликованном исследовании палеохудожник Роберт Николлс и биолог Дайан А. Келли смогли трехмерно реконструировать клоаку.

Реконструкция смогла описать то, что, по словам Винтера, является единственной сохранившейся клоакой нептичьего динозавра.

Винтер говорит, что за помощью в своей работе авторы исследования обратились к обширной клоаке других наземных позвоночных.

Динозавр-владелец этой конкретной клоаки — пситтакозавр возрастом около 120 миллионов лет из современной провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Винтер говорит, что размером с лабрадора пситтакозавр был на удивление милым для динозавра, с чешуйчатыми рогами по обеим сторонам его плоской, инопланетной морды.

Клоака динозавра, по-видимому, имеет отчетливый цвет, который мог использоваться в качестве сигнала для самцов, как это иногда бывает у птиц.

Клоака динозавра

Клоака динозавра

Соавтор Дайан Келли, эксперт в области эволюции копулятивных систем, сказала: «Форма и цвет сохранившейся ткани позволяют предположить, что эти животные могли использовать как запах, так и визуальные сигналы для взаимодействия с другими представителями своего вида».

Винтер отмечает, что эти откровения не «вылечат рак», но добавляют небольшой кусочек к загадке того, как раньше выглядела жизнь.

Напомним, что мужчина говорит, что пришел из будущего и напугал планету.

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