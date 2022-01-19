Ученые узнали, как размножались динозавры 120 миллионов лет назад

Клоака динозавра

В недавно опубликованном исследовании палеохудожник Роберт Николлс и биолог Дайан А. Келли смогли трехмерно реконструировать клоаку.

Реконструкция смогла описать то, что, по словам Винтера, является единственной сохранившейся клоакой нептичьего динозавра.

Винтер говорит, что за помощью в своей работе авторы исследования обратились к обширной клоаке других наземных позвоночных.

Динозавр-владелец этой конкретной клоаки — пситтакозавр возрастом около 120 миллионов лет из современной провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Винтер говорит, что размером с лабрадора пситтакозавр был на удивление милым для динозавра, с чешуйчатыми рогами по обеим сторонам его плоской, инопланетной морды.

Клоака динозавра, по-видимому, имеет отчетливый цвет, который мог использоваться в качестве сигнала для самцов, как это иногда бывает у птиц.