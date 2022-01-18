Сестра Бритни Спирс умоляет успокоиться разъяренную родственницу

Через несколько дней после интервью «Доброе утро, Америка» сестра Бритни Спирс Джейми Линн Спирс выступила с публичным призывом к поп-звезде связаться с ней из-за их неприятной вражды.

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40-летняя поп-икона Бритни обвинила свою сестру в том, что она не поддерживала ее во время ее 13-летней битвы за консерваторство.

Недавно Джейми Линн дала интервью программе «Доброе утро, Америка».

В интервью Джейми выразила свое недовольство и свое положение в консерваторстве, продвигая свою книгу под названием «Вещи, которые я должна была сказать».