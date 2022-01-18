Сестра Бритни Спирс умоляет успокоиться разъяренную родственницу

0

Через несколько дней после интервью «Доброе утро, Америка» сестра Бритни Спирс Джейми Линн Спирс выступила с публичным призывом к поп-звезде связаться с ней из-за их неприятной вражды.

Соответствующую публикацию разместили на странице «Daily Star»

40-летняя поп-икона Бритни обвинила свою сестру в том, что она не поддерживала ее во время ее 13-летней битвы за консерваторство.

Недавно Джейми Линн дала интервью программе «Доброе утро, Америка».

В интервью Джейми выразила свое недовольство и свое положение в консерваторстве, продвигая свою книгу под названием «Вещи, которые я должна была сказать».

_

После того, как Бритни назвала ее «подонком», Джейми зашла в Instagram и призвал сестру связаться с ней.

Сестра Бритни Спирс

Сестра Бритни Спирс

Она начала со слов: «Бритни, просто позвони мне, я много раз пыталась поговорить с тобой напрямую и решить это наедине, как и должны сестры, но ты все равно предпочитаешь делать все на публичной платформе. А пока, пожалуйста, прекратите рассказывать о том, что меня не было рядом с вами или, что я все выдумываю».

Она добавила: «Я рада поделиться тем, сколько раз я обращалась к вам, поддерживала вас и пыталась вам помочь».

Джейми завершила свою публичную речь и сказала: «Это смущает и должно прекратиться. Люблю тебя».

Звезда Baby One More Time еще не ответила публично, но ранее заявляла, что безоговорочно любит свою сестру, несмотря на их сложные отношения.

Бритни Спирс, фото: Instagram

Бритни Спирс, фото: Instagram

Бритни сказала: «Я сказала несколько резких вещей, потому что вы, очевидно, причинили мне боль из-за того, что выдумываете обо мне!! Все, что я знаю, это то, что я люблю тебя безоговорочно!!! Так что давай, говори все, что хочешь… Это так безвкусно для семьи, публично так бороться!!!»

В книге Джейми «Вещи, которые я должна была сказать» рассказывается история ее жизни и карьеры с аспектами, объясняющими, на что похожи ее отношения со старшей сестрой.

В книге она описывает поведение своей сестры как «параноидальное» и «беспорядочное» до ее публичного срыва в 2008 году.

Джейми сказала, что она была «счастлива», когда опекунство над Бритни закончилось.

Напомним, что Бритни Спирс в одних стрингах показала свое тело.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_