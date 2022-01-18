Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет

Курение вейпов может заметно ухудшить работу легких, так как вырабатываемый ими никотиновый пар препятствует выводу мокроты из дыхательных путей. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

«Никотиновые электронные сигареты совсем не безвредны, как считают их любители. Как минимум, они повышают риск развития хронического бронхита. Наше открытие и наблюдения других ученых заставляют сомневаться в том, что их можно использовать для борьбы с курением, учитывая их связь с болезнями легких», — рассказывает Маттиас Салате (Matthias Salathe) из университета Канзаса (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам. В целом, табачный дым был признан более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате «сжигания» части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Вдобавок, относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Кроме того, они нашли следы бактерий и грибков в жидкости для вейпов и доказали, что они не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.

Салате и его коллеги почти случайно открыли еще одно негативное качество вейпов, сближающее их с обычными табачными изделиями, наблюдая за тем, как сигаретный дым и испарения их электронных «кузин» влияли на работу дыхательных путей в легких овец.

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