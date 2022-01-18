Военный ВСУ едва не распрощался с жизнью после ранения, но произошло чудо

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В Днепропетровскую больницу имени Мечников был доставлен 23-летний военнослужащий, который чудом выжил. Об этом сообщает портал АрміяInform.

Молодой мужчина из Ровенщины получил пулевое ранение в результате обстрела с пулемета в зоне боевых действия на Донбассе под Марьинкой. У мужчины ранение правого подключичного участка.

«Его немедленно транспортировали в мобильный госпиталь в Покровск, где наши военные коллеги успешно изъяли шар. Для проведения компьютерной томографии и последующего лечения был доставлен в больницу И.Мечникова», — сообщил главврач больницы Юрий Скребец.

Украинский военнослужащий, фото: Facebook

Украинский военнослужащий, фото: Facebook

Через неделю дней после происшествия случилось осложнение — артериальное кровотечение из раны. Врачи сразу же сообщили, что у парня повреждена подключичная артерия. Сразу же собрались хирурги и сделали ангигографию.

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Военные, фото: ООС

Военные, фото: ООС

«В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент может повлечь за собой несовместимое с жизнью артериальное кровотечение», — сообщил главврач

В итоге ему сделали внутреннесосудистую операцию и избавились от аневризмы и заклеили стенки сосудов. О происшествии военный узнал лишь после события.

«Рождество стало для него вторым рождением», — сообщил Юрий Скребец.

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