Военный ВСУ едва не распрощался с жизнью после ранения, но произошло чудо

Военные, фото: ООС

«В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент может повлечь за собой несовместимое с жизнью артериальное кровотечение», — сообщил главврач

В итоге ему сделали внутреннесосудистую операцию и избавились от аневризмы и заклеили стенки сосудов. О происшествии военный узнал лишь после события.

«Рождество стало для него вторым рождением», — сообщил Юрий Скребец.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины показали эпизод из документального фильма о Славянске, который называется «первый бой».

Ранее сообщали, массовое уклонение от армии и женщины на воинском учете: подполковник назвал самые главные проблемы призыва.

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