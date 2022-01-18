Военный ВСУ едва не распрощался с жизнью после ранения, но произошло чудо
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В Днепропетровскую больницу имени Мечников был доставлен 23-летний военнослужащий, который чудом выжил. Об этом сообщает портал АрміяInform.
Молодой мужчина из Ровенщины получил пулевое ранение в результате обстрела с пулемета в зоне боевых действия на Донбассе под Марьинкой. У мужчины ранение правого подключичного участка.
«Его немедленно транспортировали в мобильный госпиталь в Покровск, где наши военные коллеги успешно изъяли шар. Для проведения компьютерной томографии и последующего лечения был доставлен в больницу И.Мечникова», — сообщил главврач больницы Юрий Скребец.