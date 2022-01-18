Ученые создали искусственный интеллект, понимающий «язык младенцев»

Американские математики создали систему машинного обучения, способную «расшифровывать» крики и плач младенцев и понимать, чего они хотят от родителей или нянь. Их выводы были опубликованы в Journal of Automatica Sinica.

«Наша главная цель – максимально улучшить здоровье детей и при этом облегчить жизнь их родителям и няням. Скоро мы начнем сотрудничать с больницами и медицинскими научными центрами. Это поможет изучить больше жизненных ситуаций, а в перспективе – начать использовать нашу систему в клинической практике», — заявил Личуань Лю (Lichuan Liu) из университета северного Иллинойса в Де-Калбе (США).

В последние годы, благодаря развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у ученых появилась возможность создавать сложные нейросети, системы искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и даже «мыслить» креативно, создавая новые образцы искусства и технологий.

К примеру, только за последние два года ученые создали ИИ, способные обыграть человека в «непросчитываемую» древнекитайскую игру Го, обучаясь при этом с нуля, отыскивать важнейшие события в истории по газетам, писать сценарии к компьютерным играм и раскрашивать фотографии и видеоролики под Ван Гога, и рисовать свои собственные картины.

В начале прошлого года ученые представили систему ИИ, умеющую отличать родинки от рака кожи лучше, чем это делают самые опытные дерматологи. Чуть раньше программисты «Яндекса» создали нейросети, записавшие музыкальные альбомы в стиле «Нирваны» и «Гражданской обороны» и написавшие картины в стиле Василия Кандинского.

Лю и его коллеги приспособили искусственный интеллект для решения пока самой экзотической задачи – они создали алгоритм, умеющий очень точно классифицировать крики младенцев, и использовали его для создания своеобразной системы «машинного перевода».

Многие родители и опытные врачи-педиатры, как отмечают ученые, часто замечают, что характер плача младенцев может сильно меняться в зависимости от того, чего именно им не хватает или что их раздражает в данный момент времени.

Лю и его команда предположили, что эти сигналы подчиняются тем же правилам, что и членораздельная человеческая речь, используя конкретные наборы звуков для обозначения конкретных явлений и концепций.

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