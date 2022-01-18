Ныряние на Крещение в прорубь: чего категорически нельзя делать

Как не навредить здоровью?
Неотъемлемой традицией празднования Крещения, бесспорно, является ледяное «очищение» в проруби. Однако, смелости и моральной настройки для этого мало. Важно знать «азы моржевания», чтобы не навредить здоровью – нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям, как аритмия и рефлекторная остановка сердца. Подробности узнавали Знай.uа.
Крещение, ныряние-фото из Фейсбук
Зарядка и секундый лимит – важные советы
Во время зимнего «экстрим-купания» неотъемлемым правилом для новичка является ограниченный лимит времени пребывания в ледяной воде и сопровождение другим человеком.
«В этом вопросе не стоит «красоваться» – нужно быть осторожным, особенно новичкам или тем, кто делает это лишь на Крещение. Заходить в воду самому не стоит, а оптимальное время погружения не должно превышать 4-5 секунд. Более-менее закаленным можно позволить и 10-15 секунд», — отмечает президент спортивного клуба «Нептун», глава Федерации закалки и зимнего плавания Киева Роман Тимовчак.
Крещение, ныряние в прорубь-фото Фейсбук Мамаева слобода
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Лучшим же вариантом для новичков станет небольшая предварительная подготовка. Это может быть закаливание прохладным душем или обливание.
Если времени на это уже мало, перед погружением в ледяной водоем обязательно нужно сделать разминку.
«Прежде чем зайти, сделайте несколько физических упражнений, чтобы разогреть тело. Заходить в воду нужно медленно, а не залетать с разгона, чтобы не вызвать стресс организма. И погружаться нужно, повернувшись лицом к берегу. После выхода из воды тоже желательно сделать мини-зарядку из движений или приседаний», — отмечает Роман Тимовчак со стажем моржевания в более 30 лет.
Крещение, фото facebook.com/93OMBr/
Чтобы не простудиться, после ледяного плескания нужно как можно быстрее переодеться в сухую одежду – это уменьшит холодовую нагрузку. Одежда и обувь должны быть теплыми, просторными и без лишних застежек.
Средний же лимит моржей со стажем уже почти вдвое больше – для ежедневного зимнего купания оптимальными будет показатель в 30 секунд. А более длительное время будет безопасным раз в 3-4 дня.
Важные запреты и «нет» спиртному
Одним из действенных способов быстрого согревания являются и горячие напитки. Это может быть чай, кофе или, скажем, бульон.
А вот с алкогольными напитками ситуация кардинально противоположная — они как раз находятся в категории важных «моржовых» запретов.
«Употреблять алкоголь как перед погружением в ледяную воду, так и после – опасно. Мнение о том, что спиртное является действенным быстрым способом согревания в данном случае ошибочно. На самом деле, оно наоборот ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркивает глава Федерации закалки и зимнего плавания г. Киева Роман Тимовчак.
Крещение, фото УН
Зимой не стоит нырять в воду с головой — это может привести к резкому охлаждению организма, что опасно.
«Также следует учитывать и физическое состояние здоровья — зимнее плавание подходит не всем. Например, в проруби не стоит купаться людям, которые страдают от аллергии на холод», — отмечает президент спортивного клуба «Нептун» Роман Тимовчак.
Даже у вполне здорового человека резкое изменение температуры может привести к головокружению, шуму в ушах и судорогам.
В категории тех, кому не желательно совершать купание в ледяной воде, также люди с болезнями органов дыхания, заболеваниями эндокринной и мочеполовой системы.
Противопоказания-скриншот
В Киеве – 15 «водных» локаций: где искать проруби?
В день праздника 19 января жители столицы смогут покупаться в специально обустроенных для этого 15 водных локациях – в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.
Будут работать они с 9.00 до 18.00.
Локации-Скриншот
В течение всего дня здесь не только будут дежурить спасатели и работники Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы — здесь будут работать и «пляжные» медпункты.
Крещение, ныряние в прорубь — фото 2000.ua
Желающим же нырнуть в других водоемах, стоит выбирать участки, специально оборудованные для этого местной громадой – с проверенным дном и удобным для захода побережьем.