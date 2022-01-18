Ныряние на Крещение в прорубь: чего категорически нельзя делать

Крещение, фото facebook.com/93OMBr/

Чтобы не простудиться, после ледяного плескания нужно как можно быстрее переодеться в сухую одежду – это уменьшит холодовую нагрузку. Одежда и обувь должны быть теплыми, просторными и без лишних застежек.

Средний же лимит моржей со стажем уже почти вдвое больше – для ежедневного зимнего купания оптимальными будет показатель в 30 секунд. А более длительное время будет безопасным раз в 3-4 дня.

Важные запреты и «нет» спиртному

Одним из действенных способов быстрого согревания являются и горячие напитки. Это может быть чай, кофе или, скажем, бульон.

А вот с алкогольными напитками ситуация кардинально противоположная — они как раз находятся в категории важных «моржовых» запретов.

«Употреблять алкоголь как перед погружением в ледяную воду, так и после – опасно. Мнение о том, что спиртное является действенным быстрым способом согревания в данном случае ошибочно. На самом деле, оно наоборот ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркивает глава Федерации закалки и зимнего плавания г. Киева Роман Тимовчак.