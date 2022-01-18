Ученые доказали, что у человека есть жесткий лимит выносливости

Тело любого человека может постоянно сжигать лишь в 2,5 раза больше энергии, чем тратится на его жизнедеятельность в состоянии покоя, и ни один атлет, даже самый тренированный марафонец, не сможет преодолеть этот барьер. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Science Advances.

«Похоже, что мы поставили новый вызов перед атлетами. Главная отличительная черта науки – то, что в ней можно что-то опровергнуть. Возможно, что кому-то удастся прорваться через этот барьер и показать нам, что мы упустили какой-то важный фактор во время наших замеров», — заявил Герман Понтцер (Herman Pontzer) из университета Дьюка в Дареме (США).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, как различные виды спорта и физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность их жизни и ее качество в преклонные годы.

К примеру, несколько лет назад ученые из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом.

Позже их австралийские коллеги проанализировали то, как разные виды спорта влияли на продолжительность жизни пожилых жителей Британии и пришли к выводу, что далеко не все из них продлевают жизнь. К примеру, подобными свойствами обладали теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияли на долголетие.

Понтцер и его коллеги открыли вполне объяснимую, но при этом крайне необычную черту человеческого организма, связанную с тренировкой выносливости, наблюдая за здоровьем участников проекта Race Across the USA – марафонском забеге от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

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