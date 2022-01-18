В Украине дебютирует новое поколение бестселлера Nissan. Объявлены цены (фото)

На украинском рынке стартовали продажи нового поколения Qashqai – самой популярной модели японского производителя в нашей стране. Также это один из самых популярных кроссоверов среди украинцев.

Цены и оборудование

Цены будут стартовать с 700 тыс. грн за простейшую комплектацию – Visia. За топовую комплектацию – Tekna+ – японцы будут просить более миллиона гривен.

В базовое оснащение кроссовера в украинской версии войдут следующие «умные» системы:

предупреждение об угрозе фронтального столкновения;

экстремальное торможение с возможностью распознавания пешеходов;

контроль рядности движения;

контроль полосы движения;

контроль «слепых» зон;

контроль усталости водителя;

предупреждение о перекрестном движении сзади.

В первоначальном исполнении Visia паркетчик будет дополнительно оснащаться:

LED-фарами;

7-дюймовый цифровой дисплей на панели приборов;

интеллектуальным круиз-контролем;

пакетом систем активной безопасности, о которых мы уже упоминали.

Комплектация Acenta оценена в 770 тыс. грн из-за заметно более богатого оборудования, в которое входят:

17-дюймовые легкосплавные диски;

двухзонный климат-контроль;

система бесключевого доступа;

8-дюймовый дисплей;

заднего вида камеры.

Средняя версия N-Connecta – от 895,5 тыс. грн – отличается:

18-дюймовыми колесами алмазной резки;

передними и задними датчиками парковки;

системой кругового обзора;

фоновой иллюминации.

За первую из топовых версий Tekna просят 964,4 тыс. грн. Она может похвастаться:

адаптивным дальним светом;

сиденьями со вставками из экокожи;

панорамной стеклянной крышей;

проекционным дисплеем диагональю 10,8 дюйма.

Флагманское исполнение Tekna+ имеет и флагманскую цену – 1,1 млн грн. Главные ценности «плюса»:

19-дюймовые легкосплавные диски;

сиденья из кожи премиум-качества (передние – с тремя режимами массажа);

аудиосистема Bose Audio System класса hi-end.

Технические характеристики

Мотор будет всего один – бензиновый объемом 1,3 литра. Его мощность будет зависеть от трансмиссии:

с шестиступенчатой «механикой» будут предлагать агрегат на 130 лошадиных сил;

более мощную версию – на 150 лошадей – будут предлагать с вариатором.

Доступен также полный привод. Но его можно заказать только по версии с более мощным мотором.

Полный привод имеет несколько режимов: