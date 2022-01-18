В Украине дебютирует новое поколение бестселлера Nissan. Объявлены цены (фото)

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Новый Nissan Qashqai добрался до Украины - В Украине дебютирует новое поколение бестселлера Nissan. Объявлены цены (фото)

Новый Nissan Qashqai добрался до Украины

Фото из открытых источников

На украинском рынке стартовали продажи нового поколения Qashqai – самой популярной модели японского производителя в нашей стране. Также это один из самых популярных кроссоверов среди украинцев.

Цены и оборудование

Цены будут стартовать с 700 тыс. грн за простейшую комплектацию – Visia. За топовую комплектацию – Tekna+ – японцы будут просить более миллиона гривен.

В базовое оснащение кроссовера в украинской версии войдут следующие «умные» системы:

  • предупреждение об угрозе фронтального столкновения;
  • экстремальное торможение с возможностью распознавания пешеходов;
  • контроль рядности движения;
  • контроль полосы движения;
  • контроль «слепых» зон;
  • контроль усталости водителя;
  • предупреждение о перекрестном движении сзади.

В первоначальном исполнении Visia паркетчик будет дополнительно оснащаться:

  • LED-фарами;
  • 7-дюймовый цифровой дисплей на панели приборов;
  • интеллектуальным круиз-контролем;
  • пакетом систем активной безопасности, о которых мы уже упоминали.

Комплектация Acenta оценена в 770 тыс. грн из-за заметно более богатого оборудования, в которое входят:

  • 17-дюймовые легкосплавные диски;
  • двухзонный климат-контроль;
  • система бесключевого доступа;
  • 8-дюймовый дисплей;
  • заднего вида камеры.

Средняя версия N-Connecta – от 895,5 тыс. грн – отличается:

  • 18-дюймовыми колесами алмазной резки;
  • передними и задними датчиками парковки;
  • системой кругового обзора;
  • фоновой иллюминации.

За первую из топовых версий Tekna просят 964,4 тыс. грн. Она может похвастаться:

  • адаптивным дальним светом;
  • сиденьями со вставками из экокожи;
  • панорамной стеклянной крышей;
  • проекционным дисплеем диагональю 10,8 дюйма.

Флагманское исполнение Tekna+ имеет и флагманскую цену – 1,1 млн грн. Главные ценности «плюса»:

  • 19-дюймовые легкосплавные диски;
  • сиденья из кожи премиум-качества (передние – с тремя режимами массажа);
  • аудиосистема Bose Audio System класса hi-end.

Технические характеристики

Мотор будет всего один – бензиновый объемом 1,3 литра. Его мощность будет зависеть от трансмиссии:

  • с шестиступенчатой «механикой» будут предлагать агрегат на 130 лошадиных сил;
  • более мощную версию – на 150 лошадей – будут предлагать с вариатором.

Доступен также полный привод. Но его можно заказать только по версии с более мощным мотором.

Полный привод имеет несколько режимов:

  • Normal;
  • Eco;
  • Sport;
  • Snow;
  • Off-Road.