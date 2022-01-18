Эмили Ратаковски эпично напомнила о себе

Известная американская модель, молодая звезда Эмили Ратаковски вернулась в социальную сеть, чтобы напомнить о себе. Она показалась в роскошном образе, чем заворожила своим поклонников.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Если возвращаться в соцсети, то только так! Эмили Ратаковски в топе с открытой спиной и свободных черных брюках с низкой посадкой. Выглядит очень эффектно! #эмилиратаковски», — подписал пост в социальной сети.

Нужно уделить особое внимание очень сочным формам и стройной фигуре американской модели. 30-летняя звезда выглядит просто потрясающе. Она решила напомнить о себе, показав себя во всей красе в пикантном наряде. Публика не прошла мимо такой публикации и написала немало отзывов под фотографиями.