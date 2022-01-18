Эмили Ратаковски эпично напомнила о себе

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Известная американская модель, молодая звезда Эмили Ратаковски вернулась в социальную сеть, чтобы напомнить о себе. Она показалась в роскошном образе, чем заворожила своим поклонников.

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Если возвращаться в соцсети, то только так! Эмили Ратаковски в топе с открытой спиной и свободных черных брюках с низкой посадкой. Выглядит очень эффектно! #эмилиратаковски», — подписал пост в социальной сети.

Нужно уделить особое внимание очень сочным формам и стройной фигуре американской модели. 30-летняя звезда выглядит просто потрясающе. Она решила напомнить о себе, показав себя во всей красе в пикантном наряде. Публика не прошла мимо такой публикации и написала немало отзывов под фотографиями.

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Эмили Ратаковски, Фото Instagram

Эмили Ратаковски, Фото Instagram

«Но самый шок — это модель телефона», «Фу айфон даже не 13й промакс(рофл)», «И старым айфоном», «Улыбка ей не помешает», «Спасибо что не голышом)», «А это она написала книгу про то,что ей тяжело,что ее воспринимают,как сексуальный объект?)))», «Что за гирлянда», «Это кто?», «это старые фотки», «А что там за грязь на стене?», » Ну хоть с*ськи появились,жаль,что не надолго.а то доска доской», — написали отзывы пользователи социальной сети.

Комментарии на пост "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» в Instagram

Напомним, что Эмили Ратаковский в несуразном образа стала посмешищем.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Эмили Ратаковски свела с ума публику в откровенном платье.

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