Известная IT-компания отказала мужчине в должности из-за украинского языка

Известная IT-компания оказалась в эпицентре языкового скандала из-за того, что отказала мужчине в должности, потому что он говорит на украинском языке.

Об этом на своей фейсбук-странице написал Богдан Мельник.

Так, стало известно, что компания Andersen отказала кандидату на работу из-за того, что он говорит на украинском. Мужчина отметил, что может использовать русский язык для общения с иностранцами, а с коллегами из Украины будет общаться на украинском.