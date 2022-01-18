Известная IT-компания отказала мужчине в должности из-за украинского языка
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Известная IT-компания оказалась в эпицентре языкового скандала из-за того, что отказала мужчине в должности, потому что он говорит на украинском языке.
Об этом на своей фейсбук-странице написал Богдан Мельник.
Так, стало известно, что компания Andersen отказала кандидату на работу из-за того, что он говорит на украинском. Мужчина отметил, что может использовать русский язык для общения с иностранцами, а с коллегами из Украины будет общаться на украинском.