Известная IT-компания отказала мужчине в должности из-за украинского языка

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Известная IT-компания оказалась в эпицентре языкового скандала из-за того, что отказала мужчине в должности, потому что он говорит на украинском языке.

Об этом на своей фейсбук-странице написал Богдан Мельник.

Так, стало известно, что компания Andersen отказала кандидату на работу из-за того, что он говорит на украинском. Мужчина отметил, что может использовать русский язык для общения с иностранцами, а с коллегами из Украины будет общаться на украинском.

Скриншот разговора с рекрутом

Скриншот разговора с рекрутом

На это он получил отказ, что сильно удивило его, ведь он должен был проходить собеседование в офисе, который расположен в столице Украины.

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«Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю на украинском. Речь о компании Andersen, она же Andersen People. И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях», — отметил Богдан Мельник.

Скриншот сообщения в фейсбук

Скриншот сообщения в фейсбук

Стоит отметить, что компания Andersen была создана в Беларуси, работает также в России и Украине, где имеет офисы сразу в нескольких городах.

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