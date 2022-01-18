Екатерина Кухар из «Танців з зірками» встретила свои 40 лет с огромным облегчением

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Известная украинская прима-балерина и судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар регулярно балует многочисленных фанатов яркими и свежими публикациями на своём аккаунте в соцсети Instagram, где за ней следит более 330 тысяч человек.

Известно, что в 2020 году Министерство культуры Украины назначило Екатерину Кухар исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища. С тех пор знаменитость трепетно заботится о маленьких балеринах, которые делают всё возможное для исполнения своей мечты — выйти на большую сцену.

Екатерина Кухар. Фото: Инстаграм.

Екатерина Кухар. Фото: Инстаграм.

Екатерина Кухар. Фото: Инстаграм.

Екатерина разместила праздничный пост в честь своего дня рождения. 18 января балерине исполняется 40 лет. Как Кухар решила отпраздновать свой юбилей или какие получила подарки она не сообщила, но зато заявила, что её вовсе не страшит возраст. В дополнение артистка также разместила серию очаровательных и очень нежных фотографий.

«Ну, здравствуйте, 40! 🙋🏻‍♀️ Не такие уж вы и страшные… 😉🥂» — написала Екатерина Кухар.

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Балерину поздравили и оставили теплые пожелания многие украинские звезды.

Комментарии - instagram.com/ekaterinakukharofficial/

Комментарии — instagram.com/ekaterinakukharofficial/

Комментарии - instagram.com/ekaterinakukharofficial/

Комментарии — instagram.com/ekaterinakukharofficial/

Напомним, судья «Танці з зірками» Катерина Кухар облачилась в траур и схватилась за морду: «Это невозможно»

Как сообщал Знай.ua, Екатерина Кухар из «Танці з зірками» стала Дженифер Лопес, а Горбунов открыл тайный грешок: «Все такие, не будем юлить»

Также портал Знай.ua писал, что мужа Екатерины Кухар Александра Стоянова «словили» бегущим по стене дома: «Лифт сломался, было лень пешком»

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