Екатерина Кухар из «Танців з зірками» встретила свои 40 лет с огромным облегчением

Известная украинская прима-балерина и судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар регулярно балует многочисленных фанатов яркими и свежими публикациями на своём аккаунте в соцсети Instagram, где за ней следит более 330 тысяч человек.

Известно, что в 2020 году Министерство культуры Украины назначило Екатерину Кухар исполняющей обязанности директора Киевского государственного хореографического училища. С тех пор знаменитость трепетно заботится о маленьких балеринах, которые делают всё возможное для исполнения своей мечты — выйти на большую сцену.