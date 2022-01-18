Каменских раскритиковали за пикантное пляжное фото

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Популярную исполнительницу в очередной раз обвинили в излишней откровенности и неуместных позах.

Каменских раскритиковали за пикантное пляжное фото

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пикантное пляжное фото с отдыха и нарвалась на критику.

Как известно, звезда вместе с мужем Потапом устроила каникулы на мексиканском побережье и часто делится соблазнительными кадрами.

Накануне она выложила снимок, на котором предстала в бледно-сиреневом бикини на завязках с крошечными трусиками. 

Каменских раскритиковали за пикантное пляжное фото

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских

 

Многие подписчики Каменских не оценили ее образ и осудили за чрезмерную откровенность.

«Настя, прекращай», «Неудачное фото», «Мда, плавки-то светятся. Не пойму, к чему это», «Слишком откровенно», «Как-то неудачно в нижней части», «Можно было уже без трусов», «Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза!», «Зачем успешной и умной выставлять напоказ откровенные фото. Не хватает внимания Потапа?», «Еще б на плечи трусики натянула», – написали они в комментариях.

Ранее певица записала несколько TikTok-роликов в этом же купальнике.