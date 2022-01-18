Каменских раскритиковали за пикантное пляжное фото

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских

Многие подписчики Каменских не оценили ее образ и осудили за чрезмерную откровенность.

«Настя, прекращай», «Неудачное фото», «Мда, плавки-то светятся. Не пойму, к чему это», «Слишком откровенно», «Как-то неудачно в нижней части», «Можно было уже без трусов», «Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза!», «Зачем успешной и умной выставлять напоказ откровенные фото. Не хватает внимания Потапа?», «Еще б на плечи трусики натянула», – написали они в комментариях.

Ранее певица записала несколько TikTok-роликов в этом же купальнике.