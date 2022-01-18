Парень зарезал свою девушку на глазах у друзей в Тернопольской области

В Тернопольской области пожизненное заключение получил 34-летний житель населенного пункта Воля Теребовлянского района за то, что лишил жизни 18-летнюю землячку. Заключенный дважды пытался обжаловать решение местного суда, но Верховный суд нашей страны не удовлетворил кассационную жалобу, с которой в это учреждение обращался убийца. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Тернопольской области.

Девушка скончалась по дороге в больницу (фото из открытых источников)

Эта трагедия имела место еще 14 сентября 2019 года в населенном пункте Воля Тернопольской области.

По обнародованному сообщению, девушка, на которую поднял руку убийца, несколько лет с ним встречалась, хотя он был значительно старше ее. Потом поехала на учебу в Тернополь и они перестали видеться.

В сентябре студентка вернулась домой, чтобы погостить у родителей. С друзьями они гуляли в деревне. Когда ребята на время оставили девушек, к своей бывшей возлюбленной подбежал ее бывший парень. Он грубо ударил ее в лицо, затем ножом стал наносить ей удары.

Он также ранил ножом местного юношу, который заступился за свою землячку. Окровавленная жительница Тернополя лежала на земле, а ее убийца тем временем начал убегать. Потом прятался в лесу.

Жертва мести убийцы ушла из жизни по дороге, когда ее везли в медицинское учреждение. На ее теле эксперты отследили 20 ножевых ударов и 4 пореза.

Во время судебного разбирательства в Теребовлянском судебном учреждении подозреваемый все возражал и сразу с помощью адвокатов начал готовить апелляцию. Он просил коллегию судей, чтобы переквалифицировать его действия по умышленному убийству с особой жестокостью на умышленное преступление. Потому что максимальный срок заключения по этому обвинению предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но Апелляционное судебное учреждение оставило приговор без изменений.

Напомним, что «Комментарии» информировали новые подробности убийства девушки в Днепропетровской области .

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