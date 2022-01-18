За время пандемии состояние богатейших людей мира выросло вдвое

За время пандемии Сovid-19 общее состояние десяти самых богатых людей планеты выросло в два раза – с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом сообщает отчет некоммерческой организации Oxfam.
В список 10 самых богатых людей мира, по версии Forbes, входят:
- Илон Маск (США) – $268,1 млрд;
- Джефф Безос (США) – $188 млрд;
- Бернард Арно и семья (Франция) – $187,5 млрд;
- Билл Гейтс (США) – $134,5 млрд;
- Ларри Эллисон (США) – $120,1 млрд;
- Ларри Пейдж (США) – $119,4 млрд;
- Марк Цукерберг (США) – $117,5 млрд;
- Уоррен Баффет (США) – $116,9 млрд;
- Сергей Брин (США) – $115,1 млрд;
- Стив Балмер (США) – $98,5 млрд.
По словам исполнительного директора Oxfam International Габриэлы Бухер, сейчас у 10 самых богатых людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».
В докладе организации говорится, что если бы они тратили по $1 млн в день, самым богатым людям понадобилось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние. За это время доходы 99% людей на планете снизились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.
В Евросоюзе и Великобритании состояние миллиардеров увеличилось на €642 млрд (+46%) с начала пандемии.
Сейчас 107 самых богатых людей Западной Европы обладают большим состоянием (€1377 млрд), чем 179 млн граждан (€1374 млрд евро), отмечают аналитики Oxfam.
«Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по своему выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже очень богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды», – считает Бухер.
Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал богатейших людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности по технологии вакцинации против Соvid-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.
Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данные Credit Suisse и Всемирного банка.
Напомним, капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн. Ее генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира.