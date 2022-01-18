За время пандемии состояние богатейших людей мира выросло вдвое

За время пандемии Сovid-19 общее состояние десяти самых богатых людей планеты выросло в два раза – с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом сообщает отчет некоммерческой организации Oxfam.

В список 10 самых богатых людей мира, по версии Forbes, входят:

Илон Маск (США) – $268,1 млрд;

Джефф Безос (США) – $188 млрд;

Бернард Арно и семья (Франция) – $187,5 млрд;

Билл Гейтс (США) – $134,5 млрд;

Ларри Эллисон (США) – $120,1 млрд;

Ларри Пейдж (США) – $119,4 млрд;

Марк Цукерберг (США) – $117,5 млрд;

Уоррен Баффет (США) – $116,9 млрд;

Сергей Брин (США) – $115,1 млрд;

Стив Балмер (США) – $98,5 млрд.

По словам исполнительного директора Oxfam International Габриэлы Бухер, сейчас у 10 самых богатых людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек».

В докладе организации говорится, что если бы они тратили по $1 млн в день, самым богатым людям понадобилось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние. За это время доходы 99% людей на планете снизились. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

В Евросоюзе и Великобритании состояние миллиардеров увеличилось на €642 млрд (+46%) с начала пандемии.

Сейчас 107 самых богатых людей Западной Европы обладают большим состоянием (€1377 млрд), чем 179 млн граждан (€1374 млрд евро), отмечают аналитики Oxfam.

«Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по своему выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже очень богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды», – считает Бухер.

Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал богатейших людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности по технологии вакцинации против Соvid-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.

Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данные Credit Suisse и Всемирного банка.

Напомним, капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн. Ее генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира.