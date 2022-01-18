Полицейские вернули к жизни бедную кошку, пострадавшую от дыма во время пожара

Сотрудники украинской полиции проявили максимум мужества и милосердия к бедной кошке, которая чуть не задохнулась от дыма во время пожара.

Несколько дней назад во Львове в одной из квартир по улице Юрия Липы вспыхнул пожар. Полицейские прибыли на место и сразу же начали эвакуировать людей. Сотрудники Владимир Микиевич и Мария Алешина в горящей квартире никого не обнаружили, однако один из них увидел в здании кошку без сознания, которая надышалась дымом. Он встал на колени, дотянулся до животного и вынес его из дома.