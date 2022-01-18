Полицейские вернули к жизни бедную кошку, пострадавшую от дыма во время пожара

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Сотрудники украинской полиции проявили максимум мужества и милосердия к бедной кошке, которая чуть не задохнулась от дыма во время пожара.

Несколько дней назад во Львове в одной из квартир по улице Юрия Липы вспыхнул пожар. Полицейские прибыли на место и сразу же начали эвакуировать людей. Сотрудники Владимир Микиевич и Мария Алешина в горящей квартире никого не обнаружили, однако один из них увидел в здании кошку без сознания, которая надышалась дымом. Он встал на колени, дотянулся до животного и вынес его из дома.

Скриншот из видео, патрульная полиция Львовской области

Скриншот из видео, патрульная полиция Львовской области

Спасением кошки занялась его напарница, которая сделала кошке по прозвищу Мики массаж сердца. К счастью, Марии удалось спасти животное.

Через несколько минут пришла владелица квартиры и спасённой кошки. Женщина была в шоковом состоянии, поэтому попросила патрульных отвезти её любимицу в ветеринарную клинику. Позже она связалась с патрульными и поблагодарила их за спасение Мики и сообщила, что кошка выжила и сейчас с ней всё хорошо.

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Патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция Львовской области

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