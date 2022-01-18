Рита Ора покрасила волосы в цвет морской волны

Первой в голубой бьюти-период вступает Рита Ора. Британская певица и возлюбленная культового режиссера Тайки Вайтити часто экспериментирует с модными образами, однако ровному светлому оттенку волос довольно давно хранит верность.

Немного яркого хулиганства исполнительница позволила себе лишь на съемках — похоже височное окрашивание в цвет морской волны все-таки быстро смылось. Тем не менее, любопытно понаблюдать за тем, как авангардные детали прически вписываются в гламурный коктейльный образ в маленьком черном платье. На такой изящный эксперимент мы и сами готовы решиться. Выглядит соблазнительно!

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