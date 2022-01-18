Рита Ора покрасила волосы в цвет морской волны

Временный бьюти-эксперимент британской исполнительницы и возлюбленной крутого режиссера
Похоже, следом за повсеместными розовыми прядями в волосах, которыми отметился 2021 год, в 2022-м знаменитостей захлестнет «голубая волна» преображения. То ли всему виной суеверный год Голубого Тигра, то ли Голубой период в персональном творчестве наступает не только у великих кубистов.
Первой в голубой бьюти-период вступает Рита Ора. Британская певица и возлюбленная культового режиссера Тайки Вайтити часто экспериментирует с модными образами, однако ровному светлому оттенку волос довольно давно хранит верность.
Немного яркого хулиганства исполнительница позволила себе лишь на съемках — похоже височное окрашивание в цвет морской волны все-таки быстро смылось. Тем не менее, любопытно понаблюдать за тем, как авангардные детали прически вписываются в гламурный коктейльный образ в маленьком черном платье. На такой изящный эксперимент мы и сами готовы решиться. Выглядит соблазнительно!
Elle