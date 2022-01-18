Врач рассказала о вреде бананов

Нутрициолог Алена Степанова заявила, что бананы полезны для организма человека, но наряду с этим они могут нанести и значительный вред.

По ее словам, бананы обладают высоким гликемическим индексом. После их употребления в крови быстро поднимается уровень сахара. В связи с этим бананы не рекомендуется к употреблению, которые страдают сахарным диабетом и инсулинозирезистенотностью. Помимо прочего, они нежелательны при диарее и синдроме раздраженного кишечника из-за веского содержания сахаридов.

Для людей без вышеуказанных заболеваний бананы принесут пользу, поскольку в них содержится триптофан – «предшественник серотонина», гормона радости.

«Еще в бананах содержится инулин — это растворимая клетчатка. Это вещество благоприятно влияет на опорожнении кишечника. А растворимая клетчатка является пребиотиком – «едой» для наших бактерий, которые находятся в кишечнике», — отметила Степанова.

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