Как победить русского «дракона»? — Главком

В истории есть несколько примеров прихода к власти героев-победителей «драконов», не ставших «драконами».

К сожалению, таких примеров в мировой истории на порядок меньше, чем обратных, а в российской их нет вообще.

Главным условием демократического транзита даже в такой ситуации является многосторонний или хотя бы двусторонний силовой баланс между победителями или победителем и проигравшим (не очень работает с диктатурами) или победителем и внешними силами (не наш случай).

Таким образом все, что создает баланс «кандидатов в победители» изначально – в плюс демократизации. Все, что его нарушает и сводит ситуацию к борьбе «безальтернативных лидеров» – ведет к гарантированному заходу на новый круг авторитаризма.

Наилучший вариант – победа коалиции демократических сил, представляющих разные страты общества с разными интересами и далее выход на парламентскую модель без правящей партии, а на основе коалиционных соглашений

Как победить «дракона»?

Наш «дракон», на примере Украины показал, что для сохранения своей власти он готов стрелять. Более того, он успел сформировать вооруженную прислугу, численностью до 300 тысяч человек (включая Кадырова и побратавшегося с Кадыровым, Золотова), которую неплохо кормит за счет остального населения страны.

В такой ситуации вооруженное противостояние имеет шансы на успех только в случае крупной войны, когда для своего выживания, режиму придется раздать оружие далеко за пределы прикормленных формирований. Это было в российской истории.

Невооруженное противостояние имеет хорошие шансы на успех только в случае раскола элит, который произойдет в момент смерти или недееспособности (физической или политической) Путина. Это уже вполне обозримая перспектива (хотя не все мы доживем), да и вероятность растет с каждым годом.

Ключевой вопрос – сможем ли мы воспользоваться окном возможностей для демократизации и дальнейшего устойчивого развития или зайдем на новый круг?

Ведь многие в стране не имеют в голове иной модели, кроме авторитарной.

Постоянная актуализация в обществе представлений о преимуществах демократической модели развития,

воспроизведение, пусть на самом низовом уровне (муниципальном, коммунальном) демократических механизмов,

бескомпромиссная борьба в пространстве смыслов с представлениями, что стране нужен вождь, царь, отец – вот актуальнейшая задача для всех нас.

Джерело: блог Михайла Ходорковського

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